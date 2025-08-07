人行道垃圾桶不是誰都能丟？計程車運將吃飽扔便當盒 竟收違規罰單

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市路邊垃圾桶，限定行人專用。 聯合報系資料照
台北市路邊垃圾桶，限定行人專用。 聯合報系資料照

近日有媒體報導，台北市一名計程車司機，行經民權東路四段時，將在車上吃完的便當，拿下車丟入行人專用垃圾桶。未料數天後，卻收到環保局寄發的違規通知，指明要親自到清潔隊說明，否則將面臨最高6000元的罰鍰，讓該名司機為之氣結。

根據《民視新聞網》報導，該名計程車司機將吃完的便當以白色塑膠袋包好，在路過行人專用垃圾桶時，停車丟了進去。他在數天後卻收到環保局寄發的違規通知，表示若在3天內不親自到案說明，將依《廢棄物清理法》第50條，被罰1200元到6000元的罰鍰。

該名司機為此氣急敗壞地表示，政府缺錢也不用這麼狠，若是家用垃圾不可原諒，但那只是在車上吃的便當。他抱怨司機已經很辛苦了，由於擔心吃完的便當讓車內味道不佳，才會丟進行人道上的垃圾桶，居然也不行。

雖然該案最終被判決為非家用垃圾不罰，但台北市政府法務局曾提醒民眾，包括汽、機車駕駛人或乘客，均非行人，不得將廢棄物投置於行人專用的清潔箱；且一般行人，非行走期間飲食或活動產生的廢棄物，也不得投置於行人專用的清潔箱，違者將可能被裁處1,200元罰鍰。

