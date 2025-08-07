整理包／台中海洋館要來了！盤點全台必訪7大水族館 特色、票價一文掌握

炎炎夏日熱到讓你哪裡都不想去嗎？若想要有親近大自然的感受，又能吹冷氣，那絕對就是水族館。台灣從北到南座落著各式各樣的海洋生物博物館，現在台中又多了一個海洋館，將在8月21日營運，《聯合新聞網》帶您了解全台必去的水族館有哪些，趕快收藏起來。

文章目錄 1：基隆國立海洋科技博物館

2：新北野柳海洋世界

3：桃園XPark

4：台中海洋生態館

5：屏東國立海洋生物博物館

6：花蓮遠雄海洋公園

7：澎湖水族館

基隆國立海洋科技博物館。圖／聯合報系資料照片

簡介：由日治時期的老發電廠改建，呈現海洋科技、生態教育以及在地漁村文化，並設有IMAX劇場與戶外潮境保育區。

票價：

•主題館：全票200元、團體票140元、博愛票100元（3歲以下免費需家長陪同）

•海洋劇場：全票150元、團體票100元、博愛票75元（3歲以下免費需家長陪同）

營業時間：

•主題館：平日09:00–17:00、例假日09:00–18:00

•海洋劇場：平日09:00–17:00、例假日09:00–18:00

•區域探索廳：平日09:00–17:00、例假日09:00–18:00

•101高地：全日開放

※除夕、年初一、星期一休館

地址：基隆市中正區北寧路367號

★官方網站

野柳海洋世界的海豚表演。圖／聯合報系資料照片

簡介：

是台灣第一座海洋動物主題館，也是唯一置身台灣地質百大奇景的海洋樂園。除了有很酷的海底隧道外，在海洋劇場會有海豚以及海獅的表演時段，每天更有數量限定的親親海豚活動。

票價：

•海洋劇場＋海底探索館：全票480元、學童420元(3歲以下免票）、愛心/博愛票240元

•海底世界探索館：全票150元、學童120元、愛心75元

•童樂趴親子館：兒童299元、家長陪同票100元(3歲以下免票)

營業時間：

•平日：09:00–17:00

•週六、週日及三天以上連假：09:00–17:30

地址：新北市萬里區港東路167-3號

★官方網站

桃園Xpark「癒見水母」區的水母萬花筒，是一場視覺與聽覺的盛宴。圖／Xpark提供

簡介：

日本八景島團隊打造的日系都會型水生公園，園區在氣溫、濕度、味道及聲音都經過縝密計算，非常高科技。其中不能錯過的有網美必打卡的水母牆，更特別的是在餐廳中央設計企鵝專屬的滑水道，可以邊吃飯邊看企鵝。

票價：

•成人票600元

•學生票430元(12歲(含)以上學生)

•孩童票270元(4歲(含)以上及未滿12歲兒童)

•博愛票270元(身障者與一位陪同者、孕婦、滿65歲以上長者)

•幼童未滿4歲且有家長陪同免費入場

營業時間：

•週日–週五：10:00–18:00

•週六（含國定假日）：10:00–20:00，部分活動或展示可能延長至晚間

※全年無休（特殊狀況依公告）

地址：桃園市中壢區春德路105號

★官方網站

台中海洋館8月21日開館營運，地方期待10多年。圖／台中市觀旅局提供

簡介：是台灣首座以在地溪流與濕地為展示的海洋館，兼具教育與海洋保育功能，首創半開放式展示，突破傳統隔離方式，能與企鵝近距離共處。建築外型相當吸睛，如一顆巨大深色岩石。

票價：

•成人票500元

•優待票（含軍公教及學生）400元

•博愛票250元

•設籍清水區及梧棲區民眾400元

•6歲以下免費

※8/21-9/25試營運期間8折優惠

營業時間：

•週日–週六10:00–18:00。每週二公休，採取線上預約制

地理位置：台中市清水區海洋路168號

★官方網站

屏東國立海洋生物博物館。圖／聯合報系資料照片

簡介：

台灣規模最大最全面的海洋生物博物館，分為「台灣水域館」、「珊瑚王國館」、「世界水域館」與「鯨典館」等展區，兼具教育與遊樂功能。最大特色是提供夜宿活動，可在海底隧道或水族缸前過夜，近距離觀察夜行性魚類。

票價：

•全票450元

•優待票（學生／公教／榮民等）250元

•博愛票（65歲以上長者）225元

•團體票（20人以上）350元（需提前預約）

營業時間：

•一月–六月：09:00–17:30

•七月–八月：平日09:00–18:00、假日08:00–18:00

•九月–十二月：09:00–17:30

※全年無休（特殊狀況依公告）

地理位置：屏東縣車城鄉後灣路2號（墾丁國家公園園區）

★官方網站

遠雄海洋公園的海獅巡警隊的表演節目大受歡迎。圖／花蓮遠雄海洋公園提供

簡介：

全台唯一以「海洋」為主題的遊樂園，因為地理環境，園區每個角度往後看都可以看到一片無際的大海。

「探險島水族館」不同以往只有水族箱的靜態展示，融合了燈光、科技、藝術，呈現出色彩繽紛的海底世界。園區內有必看的海豚及海獅表演、百老匯式歌舞高空特技秀等。

票價：

•全票990元

•優待票890（13～18歲或持有效學生證者）

•學童票690元（7～12歲或身高115公分以上未滿12歲）

•博愛票490元（65歲以上長者、身心障礙者及其陪同者、孕婦、3～6歲幼童）

•免票（未滿3歲或身高未達100公分幼童，需由大人陪同入園）

營業時間：

•平日：09:30–17:00

•假日、國定假日：09:00–17:00

※春節、小年夜等假期會另外公告

地理位置：花蓮縣壽豐鄉福德189號

★官方網站

澎湖水族館鮮明的壁畫彩繪引領遊客進入夢幻海洋世界。圖／澎博海洋科技公司提供

簡介：

是台灣離島唯一的水族館，場館融入澎湖的人文歷史、玄武岩、仙人掌等景觀特色，每日有兩場餵魚秀和3場海星觸摸池活動，適合親子遊玩與海洋教育體驗。

票價：

•全票300元

•優待票(學生、軍警)210元

•愛心票150元

營業時間：

•週日–週一：09:00–17:00

地理位置：澎湖縣白沙鄉岐頭村58號

★官方網站