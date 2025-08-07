「樂齡友善調查」：逾三成熟齡盲做無效運動 小心肌少症上身

你做對運動了嗎？中國信託金融控股公司子公司「台灣人壽攜手遠見雜誌共同發布2025「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成40歲以上熟齡族很少或從不運動；即使是愛「動」族，仍有35.2%僅做散步、走路等無效運動，甚至把家務或工作勞動當成運動，顯示民眾對正確運動認知不足，老後健康可能危「肌」四伏。

台灣人壽連續四年針對樂齡友善議題進行調查，今年以運動友善為調查主軸，近七成（68.6%）40歲以上民眾有規律運動，超過三成（31.4%）很少運動甚至不運動，當中有八成（81.0%）把「不動如山」歸因是「忙、懶、累」，包括生活工作忙碌、缺乏動力等；有兩成以上（21.4%）認為做家務或工作中勞動就是在運動。自認是運動咖的民眾，竟有超過三分之一（35.2%）是把走路、爬樓梯、做家事代替運動，強度、時間都不足等同盲做無效運動；而64.8%做有效運動者，則過半數運動強度未達標準，調查亦發現逾4成（42.3%）民眾沒聽過或不了解肌少症，輕忽後果可能增加死亡或失能風險。

因應超高齡危「肌」，台灣人壽提出「新‧速‧實‧簡」打造樂齡友善運動方程式，以創新科技、運動便利店、外溢好康、簡便數位工具，讓「動」與「不動」的民眾都想動，調查就發現，45.5%運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，就像隨處可見的便利商店，在住家附近或下班回家路上可速去速回，讓運動融入日常。

數位科技運動工具對1980年前出生的數位移民族更是健康神隊友，調查顯示，4成以上（44.3%）女性喜歡有AI教練指引從事健康有效運動；男性則看重運動成效，首選（41.6%）具記錄追蹤運動數據功能的數位科技，此外，逾半數（51.4%）的60至69歲男性偏好可提醒運動強度、避免傷害的科技工具，期望動的安全又健康。

樂齡友善調查結果_運動科技男女需求不同。圖／台灣人壽

如有一鍵預約或媒合運動課程的APP或線上服務平台，四成以上（44.1%）女性認為能提高運動意願；如果運動保持健康還能享外溢好康，可在運動平台積點換優惠，40至59歲「三明治族」最愛現金回饋，實用性高又可彈性運用；60歲以上則喜歡兌換免費健康檢查，精準掌握健康狀況。

今年論壇聚焦超高齡運動友善議題，台灣人壽許舒博董事長、莊中慶總經理將連袂出席，論壇重量級卡司邀請八度蟬聯幸福國家的芬蘭前衛生部長、現為國際老人福祉科技協會榮譽主席瓦普‧泰帕爾（Vappu Taipale），視訊分享全球高齡化前五名的芬蘭，如何讓運動成為生活日常；緯創醫學科技黃俊東董事長將亮相「AI運動輔助機器人」，全球首場新品開箱獻給台灣人壽，與金鐘視帝李天柱、Curves（可爾姿）林宏遠執行長跨界名人交流超高齡友善運動、健康養老議題；論壇倡議夥伴REWOOD木酢達人亦連兩年力挺台灣人壽推動全民健康永續。