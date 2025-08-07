及早發現不沉默！牧師定期健檢 揪出第2期攝護腺癌

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南奇美醫院為提升大眾對男性健康議題的重視，今起連續3天舉辦「爸託你了，健康趁腺在」衛教活動，帶領民眾認識攝護腺癌，關心爸爸的健康。記者鄭惠仁／攝影
攝護腺癌早期無聲無息，卻是威脅熟齡男性健康的大敵。台南奇美醫院為提升大眾對男性健康議題的重視，今起連續3天舉辦「爸託你了，健康趁腺在」衛教活動，帶領民眾認識攝護腺癌，關心爸爸的健康。72歲王姓牧師也以自己早期發而有良好治療的經歷，提醒早一步檢查，就多一分健康保障。

活動也特別呼籲50歲以上男性及高風險族群應定期接受攝護腺特異抗原(PSA)篩檢，把握黃金治療期，遠離攝護腺癌的威脅，讓健康從「腺」在開始。

奇美醫院院長林宏榮說，活動設置「互動展覽區」，透過翻牌遊戲與動畫，帶領民眾輕鬆了解攝護腺癌的早期症狀與高風險族群，包括夜尿頻繁、排尿困難與血尿等常見警訊。另，現場提供「延伸學習 QR Code」，掃描即可連結衛教影片，回家後也能隨時複習，將健康觀念融入日常生活。也設立「爸，我有話要說」留言牆，鼓勵民眾寫下對父親的感謝與祝福，傳遞溫馨情感。

衛福部最新公布的2024年國人十大死因統計，惡性腫瘤仍位居首位，其中攝護腺癌已上升至第5名，且標準化死亡率逐年上升，尤其在高齡男性族群中威脅更大。攝護腺癌在早期往往沒有明顯症狀，也讓許多男性錯過黃金治療時機，因此定期篩檢及提升大眾對這個「沉默殺手」的認識與警覺也格外重要。

奇美醫院外科部副部長暨泌尿外科主任黃冠華指出，年齡是攝護腺癌最關鍵的風險因子，特別是50歲以上男性，若再加上有家族病史，罹患風險會更高，定期接受「攝護腺特異抗原檢查，可有效早期發現異常。他提醒，高脂飲食、久坐缺乏運動、生活作息不規律等，都可能提高罹癌風險。

黃冠華舉例，72歲的王牧師，定期健康檢查發現攝護腺特異抗原指數偏高，經診斷，確診第二期攝護腺癌，隨即接受達文西機器手臂微創手術與藥物治療，目前恢復良好並持續定期追蹤。王牧師也分享自身經歷，呼籲50歲以上的男性，務必定期檢查攝護腺特異抗原，把握黃金治療期，早一步檢查，就多一分健康保障。

