今「立秋」熱飆36度高溫 周末水氣增、午後雷陣雨範圍擴大整個西半部

今天是「立秋」，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，台灣受到太平洋高壓影響，今天天氣比較晴朗穩定，但是中午過後還是會有局部的午後雷陣雨發展。

謝佩芸表示，另外在菲律賓上空有一個低壓系統，它對台灣本身沒有直接的影響，但是順著它整個外圍的風向，有一些零星的水氣隨著東南風逐漸接近，因此東南部和恆春半島地區有一些零星短暫雨，其他地方基本上不受影響。

因為台灣上空是晴朗穩定的天氣，謝佩芸表示，因此今天溫度也相對比較高，各地高溫方面，西半部地區大致可以來到35度，甚至局部地區有36度，包括大台北地區、南部內陸近山區，東半部地區高溫普遍有32至33度，戶外活動比較炎熱，要注意防曬、補充水分，預防中暑。

謝佩芸表示，周末之前，中午前後都是高溫炎熱的天氣，普遍可以來到33至36度。今明兩天午後雷陣雨比較少一些，不過周末期間午後雷陣雨會增加，午後降雨範圍也會漸漸擴大。周日開始，嘉義以南地區清晨到上午也會有零星降雨。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，今天因為高壓影響，降雨不多，東南部和恆春半島會有一些零星水氣，但是降雨狀況也不會太明顯。另外，中午過後各地山區和高雄、屏東的平地，會有一些午後雷陣雨的現象，外出要注意天氣變化。

謝佩芸表示，明天的天氣整體來說和今天差不多。周六水氣稍微增加一點點，午後雷陣雨的區域，山區有比較增加趨勢，中南部和大台北地區也會受到午後雷陣雨的影響。

她說，周日台灣附近的水氣更為增多，下雨的區域尤其午後雷陣雨的區域更加擴增，整個西半部地區都有機會出現午後雷陣雨。周日之後，因為南方水氣變得比較多一些，所以清晨到上午，嘉義以南地區也會有零星降雨。

台灣附近目前受到高壓影響，謝佩芸表示，菲律賓有一個低氣壓，這個低氣壓本身沒有完整的發展，只是一個區域雲系比較多一些，外圍有些零星水氣飄到恆春半島地區，未來發展狀況不明顯，會逐漸進入南海，不過因為到了周末之後，整個副熱帶高壓勢力會往東移，所以南方這些水氣漸漸就有機會往台灣附近靠近，所以台灣附近水氣會增多，午後雷陣雨的範圍和降雨狀況會變得比較明顯一些。

謝佩芸表示，目前從菲律賓東方海面甚至到關島海面一帶，是比較低壓區的區域，可能會有熱帶系統發展，後續的變化因為變數還很大，所以氣象署會持續觀察。