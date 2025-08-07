譚敦慈弟跟沈玉琳一樣罹血癌！「健檢1紅字」輕忽警訊 骨髓移植救不回

57歲資深藝人沈玉琳親自證實罹患白血病，也就是俗稱的「血癌」，無毒教母譚敦慈曾透露弟弟因為健檢發現血紅素略低僅有12.9（正常值13-18），一個月後就確診血癌，即便她捐了骨髓給弟弟進行移植，弟弟仍不幸離世，因此她呼籲男性千萬別忽略「貧血」警訊。

沈玉琳6日在臉書表示，他的病情簡單來講就是一種「白血球異常增生的白血病」，目前他已經住院好幾天了，接下來會有好長一段時間暫時無法跟大家見面，也會好好配合治療，專心養病，期待再帶著笑容回到螢光幕前。

譚敦慈過去曾在《醫點不誇張》節目中指出，她的37歲弟弟做健康檢查時發現血色素稍低了一點，也出現輕微貧血，但一個月後就出現發燒，就醫診斷後確診為白血病。當時，她雖有捐贈骨髓給弟弟，手術也很成功，但後續仍產生排斥效應，結果不理想。

新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌也在節目上指出，低血壓與貧血兩者之間不一定有直接關聯，貧血的人不一定血壓會比較偏低，有的人血壓正常也會有血的問題，量血壓只是代表我們血管裡的壓力，但貧血是一種表現，有可能是白血病等血液腫瘤的早期徵兆，需進一步檢查確認。

基因醫師張家銘在臉書粉專表示，白血病很少是「突然發生」的，初期的症狀常常不明顯，但並不是完全沒有警訊，例如：容易疲倦、爬個樓梯就喘、莫名其妙瘀青、牙齦流血、常常感冒或感染不會好，甚至出現體重驟降、骨頭痠痛就要注意。

張家銘指出，因為白血球、紅血球、血小板都是從同一批造血幹細胞來的，一旦這個系統出了問題，就會出現「白血球打不了仗、紅血球送不到氧、血小板止不了血」的狀況，這些看似無關的小事，其實都可能是白血病的早期信號。