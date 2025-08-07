熱帶低壓形成！颱風論壇：有機會朝台灣接近且強度不弱

菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，聯合颱風警報中心（美軍JTWC）已將熱帶擾動98Ｗ升格為熱帶性低氣壓16Ｗ。目前熱帶低壓位於關島東北方海面，結構逐漸整合，有增強趨勢。由於太平洋高壓勢力強盛，將使16W未來將偏西移動。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，關鍵觀察點在於若能突破高壓封鎖，有機會朝台灣接近，且強度不弱。若持續受高壓壓制，在西進過程中將逐漸減弱，抵台時幾乎消散。目前各大數值模式對「強度發展」意見分歧，變數較大；不過在「路徑走向」上共識較高，整體偏西、偏北的機會不高。16Ｗ離台灣還很遠，暫時不用太擔心，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。