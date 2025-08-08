不再怕颱風來菜價狂飆！專家教「超持久保存術」：可放3個月
今年夏天異常高溫不只讓人吃不消，連蔬菜都備受影響。再加上颱風和豪雨重創台灣中南部農業產區，導致菜價飆升。此種現象，也發生在日本。根據日媒「女性自身」報導，農林水產省指出，今年的番茄、小黃瓜價格提高約三成，茄子更漲了六成。農民表示，持續超過35度高溫，讓蔬菜生長受阻、收成量大減，人也被熱壞了，種菜效率跟著下滑。隨著8、9月可能還有颱風與豪雨來襲，菜價恐持續攀升。
料理研究家島本美由紀建議，民眾可趁價格尚可負擔時先大量購買夏季蔬菜，透過冷凍保存延長保存期限、節省荷包。她表示，整顆冷凍比切開後保存更持久，切開蔬菜容易造成乾燥氧化，只能保存約1個月，但整顆冷凍則能保存3個月。
推薦冷凍保存的蔬菜如下：
番茄
整顆冷凍後味道更鮮甜，泡水即可輕鬆去皮。放在室溫五分鐘，即可用菜刀輕鬆處理。適合做冷麵配料或冰沙。
茄子
整顆冷凍後會破壞內部組織，烹調時更快熟，少量油就能煮得柔軟入味。
青椒
整顆冷凍後，放室溫五分鐘即可切片使用，青椒的種子和白色的果囊含有「吡嗪」（Pyrazine），可使血液變得更清澈，營養價值比綠色的果實多十倍。
秋葵
冷凍前只需洗淨擦乾，解凍後口感不變。上面的絨毛也很容易去除，不需再用鹽巴搓洗。
小黃瓜
可一條條分裝冷凍，避免沾黏，能保存一個月。或先切片再冷凍，解凍後仍有爽脆口感，適合製成醋漬料理或馬鈴薯沙拉。
玉米
剝除玉米鬚，一支支分裝冷凍，能保留甜味與營養。
料理家松本Yumi補充，蔬菜冷凍後會破壞細胞壁，更容易煮透入味，可以縮短待在廚房的時間，風味也會更濃郁，是對抗菜價上漲的省錢妙招。
