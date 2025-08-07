北漂辛酸誰懂？高雄人怨台北「難相處」：乾麵就要75元 出門老變落湯雞

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
一名來自高雄的女網友在論壇Dcard上分享了她北漂到台北生活的心酸經歷，吸引了大量網友熱烈討論。她以「北漂生活過才有的領悟...」為題，細數了自己在台北生活的種種不適應，從交通步調到天氣變化，讓人不禁感嘆北漂族的辛苦。

這名女網友表示，自己原本在高雄習慣悠閒的生活節奏，看到黃燈就會放慢腳步準備停下來。然而，到了台北才發現，捷運通勤時不僅要被人流推著走，走太慢還可能被後面的人撞到。她抱怨，騎機車壓力也很大，鑽車技術不好真的會被後面叭到爆！這種高壓的交通環境讓她一度崩潰。

除了交通，她也提到台北的高物價讓人難以負荷。她表示，高雄一餐便當80元就有三菜一肉，但在台北連一碗乾麵都要75元還吃不飽。而房租更是令人咋舌，現在住的套房比家裡客廳還小，夏天不敢多開冷氣，因為電費一度6塊真的貴到不敢想。

最讓她無法忍受的是台北的天氣。高雄的太陽雖然歹毒，但至少穩定；台北根本是雨時多雲偶爾陣晴吧！她抱怨，每次出門看到太陽就開心穿新鞋，結果回家像掉進水裡一樣狼狽。現在她每天都得穿防水鞋、包包放摺疊傘，才能避免再度成為落湯雞。

這篇文章引發大量網友共鳴，不少人紛紛留言表示自己也有相似經歷。有網友直言：「陰雨綿綿，我真的是無法適應」、「南部人+1，來北部生活後發現，真的需要有一把防風的傘。」另一位網友則抱怨台北的濕冷天氣，「衣服曬不乾，只好放室內開除濕機，有一年我的貓竟然發霉！」也有人直接嗆聲：「講一堆缺點，結果北漂還不是那麼多。」但更多人表示理解，「辛苦了，拍拍，我也是北漂的高雄人，很能理解你的感受。」

儘管對台北生活有諸多抱怨，她仍然承認台北生活便利性是真的。只是每當回到高雄，看到晴朗的天氣、吃到便宜又好吃的美食時，總會想念南部的美好。「偶爾回高雄，看到太陽高高掛，還是會想念南部的好天氣。」

