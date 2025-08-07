交通事故死高齡長者近半 新北5個月49死...4面向強化改善

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
去年高齡者交通事故死亡人數占比逾四成，行人路口死亡事故也創新高，其中高齡者行人死亡更占行人總死亡人近六成。示意圖。記者林俊良／攝影
去年高齡者交通事故死亡人數占比逾四成，行人路口死亡事故也創新高，其中高齡者行人死亡更占行人總死亡人近六成。示意圖。記者林俊良／攝影

交通部昨公布今年1至5月道路交通安全情況，總計1154人死於交通事故，雖是2019年以來同期最低，但高齡者死亡數507人，較去年同期增加25人。其中以台南70人最多，其次是高雄市60人、新北市49人。新北從工程、宣導、監理與執法4面向精進，朝零死亡目標邁進。

新北市交通局長鍾鳴時指出，今年1至5月新北30日交通事故死亡人數為107人，行人死亡人數為21人，以風險指標來看，每十萬人死亡率為2.64、行人死亡率為0.52，都是六都次低；不過行人死亡人數較去年同期增加，須再精進防制作為。

鍾鳴時說，分析肇事主因多集中駕駛疏忽造成，也有闖紅燈及未停讓行人與酒駕，已結合科技執法設備，強化取締及攔檢酒駕，並在尖峰時段加強取締密度，並推動人行道設施改善，透過系統性作法降低事故風險，持續強化行人通行安全；針對重大違規駕駛，也建議中央加強駕駛人違規回訓機制，提升風險認知。

針對高齡長者，交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，工程部分持續改善人行完成，辦理行人早開、專用時相及行穿線退縮；教育宣導則持續拓展多元宣導管道，針對高齡者常聚會場所，如醫療院所、農漁會、宗教團體等，向高齡者傳達正確交通安全觀念。

監理部分，也主動寄發關懷通知書及自行評估問卷，持續辦理高齡者駕照繳回及換照，落實管理；而執法面向，則針對高齡者不良用路習慣，以及其他用路人易危害高齡者違規行為加強執法取締。

