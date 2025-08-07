快訊

肌肉痠痛狂擦藥膏…老婦慘洗腎！醫示警：外用藥也有吸收風險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老婦因日擦2次以上的痠痛藥膏損害腎功能，醫師示警外用藥也有風險，不能擦過量。 示意圖／ingimage
一名老婦因日擦2次以上的痠痛藥膏損害腎功能，醫師示警外用藥也有風險，不能擦過量。 示意圖／ingimage

一般民眾在肌肉痠痛時多半會自尋坊間痠痛藥布或藥膏緩解疼痛。藥師洪正憲昨(6)日在臉書以英國醫學文獻示警，提醒民眾在使用痠痛藥膏時，務必適量，若過度依賴藥品，「累積劑量可能比你想的多得多。」

洪正憲以「擦藥膏擦到洗腎？」為標題，分享一名74歲的老婦人，連續6周一直感到呼吸喘不過氣，加上腳出現水腫情形，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高，還有泌尿道感染情形，且血中白蛋白過低，腎功能也變差了。

醫師起初給予老婦抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，住院3天後被轉到大醫院。醫師進一步檢查後，發現她有明顯的腎間質腎炎，但腎小球卻是正常的，這樣的狀況非常不尋常。

於是將老婦的病因線索指向某種藥物，認為腎病症候群加上腎間質腎炎，在臨床上有一個很大的「嫌疑犯」，即是「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）」。但老婦自述沒有吃任何止痛藥，為了保險起見，醫師將老婦所有的藥都停掉，沒想到腎功能仍持續惡化，甚至需要洗腎。

老婦病情經治療後仍未見起色，直到護理人員某日在老婦的櫃子裡發現了一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，才知道原來她一直在病房浴室內，偷偷在肩膀和背部塗抹這條藥膏，以緩解肌肉痠痛。更驚人的是，老婦人在6周內就用了3條60克的大管藥膏，且每日都擦2次以上。

洪正憲說，老婦人在停止使用藥膏後，腎功能迅速改善，不再需要洗腎，3周後水腫也消退，尿蛋白明顯減少，腎功能幾乎回到了正常的狀況。

洪正憲以此病例提醒民眾，許多人都以為：「我又沒吃，只是擦一擦，應該沒事？」事實上，外用藥也有吸收風險，尤其在長期、大面積、頻繁使用時，「累積劑量可能比你想的多得多。」特別是年長者、腎功能不佳的族群，更應謹慎使用這類藥物。

洗腎 水腫 腎功能 類固醇

相關新聞

又有颱風？ 今「立秋」熱爆紫外線強 注意菲東及南海熱帶系統發展

今天是24節氣的立秋。中央氣象署表示，今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，東半部31至33度，西半部35、36度，大...

熱帶低壓形成！颱風論壇：有機會朝台灣接近且強度不弱

菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，聯合颱風警報中心（美軍JTWC）已將熱帶...

今「立秋」晴朗炎熱飆38度高溫 吳德榮曝下周颱風範圍觸台機率

今天是24節氣的立秋。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六太平...

日本驚見海洋熱浪 鄭明典曝台灣1原因海溫距平明顯偏低

「日本周邊的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出海溫距平圖，他表示，距平是海溫現況減去氣候平均值。日本北海道周邊...

北漂辛酸誰懂？高雄人怨台北「難相處」：乾麵就要75元 出門老變落湯雞

一名來自高雄的女網友在論壇Dcard上分享了她北漂到台北生活的心酸經歷，吸引了大量網友熱烈討論。她以「北漂生活過才有的領悟...」為題，細數了自己在台北生活的種種不適應，從交通步調到天氣變化，讓人不禁感嘆北漂族的辛苦。

