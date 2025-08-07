聽新聞
肌肉痠痛狂擦藥膏…老婦慘洗腎！醫示警：外用藥也有吸收風險
一般民眾在肌肉痠痛時多半會自尋坊間痠痛藥布或藥膏緩解疼痛。藥師洪正憲昨(6)日在臉書以英國醫學文獻示警，提醒民眾在使用痠痛藥膏時，務必適量，若過度依賴藥品，「累積劑量可能比你想的多得多。」
洪正憲以「擦藥膏擦到洗腎？」為標題，分享一名74歲的老婦人，連續6周一直感到呼吸喘不過氣，加上腳出現水腫情形，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高，還有泌尿道感染情形，且血中白蛋白過低，腎功能也變差了。
醫師起初給予老婦抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，住院3天後被轉到大醫院。醫師進一步檢查後，發現她有明顯的腎間質腎炎，但腎小球卻是正常的，這樣的狀況非常不尋常。
於是將老婦的病因線索指向某種藥物，認為腎病症候群加上腎間質腎炎，在臨床上有一個很大的「嫌疑犯」，即是「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）」。但老婦自述沒有吃任何止痛藥，為了保險起見，醫師將老婦所有的藥都停掉，沒想到腎功能仍持續惡化，甚至需要洗腎。
老婦病情經治療後仍未見起色，直到護理人員某日在老婦的櫃子裡發現了一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，才知道原來她一直在病房浴室內，偷偷在肩膀和背部塗抹這條藥膏，以緩解肌肉痠痛。更驚人的是，老婦人在6周內就用了3條60克的大管藥膏，且每日都擦2次以上。
洪正憲說，老婦人在停止使用藥膏後，腎功能迅速改善，不再需要洗腎，3周後水腫也消退，尿蛋白明顯減少，腎功能幾乎回到了正常的狀況。
洪正憲以此病例提醒民眾，許多人都以為：「我又沒吃，只是擦一擦，應該沒事？」事實上，外用藥也有吸收風險，尤其在長期、大面積、頻繁使用時，「累積劑量可能比你想的多得多。」特別是年長者、腎功能不佳的族群，更應謹慎使用這類藥物。
