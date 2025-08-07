快訊

「厭童」頻傳…家長要求開1款藥上機前餵小孩 醫驚：不可思議

聯合新聞網／ 綜合報導
前兒科醫師分享，有家長希望帶小孩出國不吵到其他旅客，竟然要求醫師開副作用是「嗜睡」的藥物給他。示意圖／ingimage
前兒科醫師分享，有家長希望帶小孩出國不吵到其他旅客，竟然要求醫師開副作用是「嗜睡」的藥物給他。示意圖／ingimage

小孩在公共場合吵鬧家長應要採取合適的應對策略，在不傷及其身體、心靈的情況下安撫小孩。前兒科醫師分享一則案例，有家長希望帶小孩出國不吵到其他旅客，竟然要求醫師開副作用是「嗜睡」的藥物給他，讓國外醫師也感到不可思議，「孩童在飛機上哭鬧本來就是正常現象」。

台大醫院前兒科醫師、YouTuber蒼藍鴿（吳其穎）在臉書發文，針對近期的「厭童」事件，他想起之前一則案例，有位家長在帶孩子出國旅遊前，因怕孩子在飛機上吵鬧，因此希望醫師開一罐「希普利敏」（治療各種過敏症藥物，副作用為嗜睡）給他，想在上飛機前餵給小孩。

吳其穎透露，他將此事與外國醫師分享，對方也感到不可思議，認為小孩在飛機上哭鬧「很正常」，安撫也不一定有用，「怎麼會有父母要因此餵孩子嗜睡藥呢？」最後也勸導，改善台灣生育率人人有責，不應該太過厭童，更不要太過苛責。

此文一出，不少網友針對「厭童」發表看法，「因為厭童的人非常多，動不動上網說搭機倒楣遇到小孩哭鬧，台灣育兒環境早就超越不友善這個形容詞」、「現在連高鐵也超多厭童怪」、「有感！帶孩子出門真的壓力山大，所以每次遇到路人的關心包容都很感謝他們」、「厭童的人真的非常多，同一個用餐空間大人大聲喧嘩講話沒關係，若是孩子大聲講話笑得太瘋或是有哭聲就會被關切」。

臺北醫學大學附設醫院解釋，希普利敏是治療過敏症及搔癢症的藥物，能治療過敏性鼻炎、皮膚炎、蕁麻疹等症狀，也有促進食慾的效果，但副作用會產生頭痛、暈眩、嗜睡及產生倦怠感，患者服用後應避免從事精神集中工作，並小心跌倒。

