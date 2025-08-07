今起3天太平洋高壓偏強 賈新興：周日起西北雨明顯

今天各地大多為晴到多雲的天氣，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起至周六太平洋高壓偏強，周日至下周三西北雨明顯。

他說，明天，午後山區有零星短暫陣雨。周六，午後嘉義以南及各地山區有零星短暫陣雨。 周日，清晨於西半部沿海有零星短暫雨，周日午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一，清晨於雲林以南沿海有零星短暫雨， 午後各地有局部短暫陣雨。下周二，清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周三，午後新竹亦以南有局部短暫陣雨， 其他地區亦有零星短暫雨。下周四，北北基宜花及苗栗至高雄有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，清晨於彰化以南沿海及花東有零星短暫雨，午後各地有短暫陣雨。下周六，清晨於新竹以南沿海及宜花東沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。