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又有颱風？ 今「立秋」熱爆紫外線強 注意菲東及南海熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，大台北及南部近山區有出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並補充水分。聯合報系資料照片
今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，大台北及南部近山區有出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並補充水分。聯合報系資料照片

今天是24節氣的立秋。中央氣象署表示，今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，東半部31至33度，西半部35、36度，大台北及南部近山區有出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並補充水分；澎湖26至30度、金門27至32度、馬祖27至32度。

今天午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；山區留意坍方、落石等現象，前往山區或溪河活動應注意自身安全。

明天、周六環境轉偏東南風，水氣漸增，各地大多為晴到多雲，台東恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周六午後局部短暫雷陣雨範圍擴大到西半部地區。

周日至下周三太平洋高壓往台灣北方海面移動，台灣環境水氣增多，降雨機率增加，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有陸風、西南風輻合造成的零星短暫陣雨。

下周四至下周六台灣附近以偏東風的環境為主，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

近期是否有颱風生成機會？氣象署表示，菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續觀察。

恆春 台東 氣象署

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