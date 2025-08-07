今「立秋」晴朗炎熱飆38度高溫 吳德榮曝下周颱風範圍觸台機率

今天是24節氣的立秋。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；全台最高氣溫將升至38度左右，要注意防曬、防中暑。北部23至38度、中部21至36度、南部23至37度、東部22至35度。

周日至下周三各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，熱帶擾動雲系通過呂宋島、進入南海後，南方水氣逐漸北移、大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

至於近期是否還有颱風生成？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬，下周起菲律賓及台灣東方海面有熱帶擾動醞釀，並偏西移動；下周四模擬圖顯示，颱風範圍觸及台灣的機率仍偏低、約僅30%。美國模式（GFS）模擬的強度則比較強，下周三20時在巴士海峽。由於各國模式還不一致，顯示不確定性大，需持續觀察。