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健康你我他／翩翩蝴蝶提醒 安穩放慢腳步

聯合報／ 文／林麗卿（中市北屯）
翩翩蝴蝶提醒我，生命下半場不是要飛得有多快，而是要飛得持久、飛得舒心。圖／林麗卿提供
翩翩蝴蝶提醒我，生命下半場不是要飛得有多快，而是要飛得持久、飛得舒心。圖／林麗卿提供

做完六種動物測驗，結果顯示我是「翩翩蝴蝶」，讀著文字敘述讓我感觸良多，彷彿映照出我過去幾年的生命旅程。

從事會計工作33年，二度被資遣，會計工作長年關在辦公室，心中萌生飛出窗外的渴望。因緣際會之下，轉行投入保險業，由內勤轉業務，期間的辛苦只有自己最清楚。

每天奔波在進修、拜訪與陌生開發中，對於不擅交際的我來說，是極大的挑戰。雖然努力不懈，但始終難以突破瓶頸，業績未見起色，存款卻日漸見底。幾經思量：這是我想要的生活嗎？最終我還是選擇回到熟悉的本業。

然而，離開兩年多，再度回到會計本業並不輕鬆。同事比我孩子還年輕，觀念與節奏都需重新適應。每遇低潮，就在心中提醒自己：「要撐住，這年紀有工作已是幸運。」我放下過往資歷，虛心學習，不多言、不多事，默默把份內工作做到最好。可是過度地操勞與忙碌工作，終究因久坐導致腰痠屁股痛，身體每況愈下，就醫才知道是泌尿道感染。

翩翩蝴蝶提醒我，生命下半場不是要飛得有多快，而是要飛得持久、飛得舒心。我最需要的退休力，是柔韌的翅膀與安穩的步伐，以及那份願意敞開心扉，走進人群的勇氣。相信只要學會放慢腳步用心生活，人生依然能快樂又自在飛翔。

動物 退休力

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