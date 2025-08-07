好發於青壯年女性…偏頭痛經濟衝擊 超越心血管疾病

台灣的偏頭痛人口約200萬人，不少人直接買止痛藥服用，雖然能壓抑症狀，但過度使用可能引發「報復性頭痛」，或造成藥物濫用。成功大學藥學系教授歐凰姿指出，根據德國WifOR研究機構推估，偏頭痛每年對台灣造成相當於GDP 2%的生產力損失，經濟衝擊甚至超越心血管疾病。

偏頭痛好發於年輕、有生產力的青壯年族群，18至50歲患者占7成。歐凰姿說，偏頭痛更好發於女性，造成女性無酬工作的損失是男性的10倍。

多數人對偏頭痛存有迷思，包括「痛了再吃止痛藥就好了，不需要預防」、「頭痛是很普通的症狀，請假太小題大作」等。歐凰姿表示，偏頭痛不僅是頭痛，更是嚴重的神經性疾病，嚴重發作時，可能會導致工作或學習能力下降，需要請假休息，的確會影響勞動力。

偏頭痛還伴隨更高的心理健康風險，近來臨床建議指出，若每周發作一次以上或每月頭痛超過4天、影響生活，或止痛藥效果不佳，應接受神經專科評估，啟動預防性治療，以降低反覆發作與失能風險。

歐凰姿呼籲，政府應將偏頭痛納入健保給付與預防性治療體系，降低青壯年因病失能與離職的風險。偏頭痛造成的經濟損失已經超越心血管疾病，且伴隨焦慮、憂鬱、失眠等較高的心理健康風險。尤其偏頭痛女性明顯高於男性，有薪工作損失包含請病假、效率下降，無酬工作損失則影響家務、育兒等。

偏頭痛的治本，應著重於預防性治療藥物，定時服藥幫助頻繁發作的患者穩定症狀，另要積極治療，以減少偏頭痛發作頻率、嚴重性、時間長短。歐凰姿提醒，每周止痛藥吃超過2次以上，可能導致「藥物過度使用頭痛」，而長期服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）不僅可能降低藥效，亦造成胃腸不適，甚至增加腎衰竭風險。

臨床觀察，若能成功預防偏頭痛，顯著減少6個月內醫療利用與花費，包括門診次數、急診次數、住院次數、醫療費用。