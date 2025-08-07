「立秋」重潤肺養陰 吃白色食材保護呼吸道
今天「立秋」，炎熱夏季將邁向涼爽秋天，白天炎熱、早晚轉涼，晝夜溫差逐漸拉大。中醫師周大翔說，秋天在五行學說中屬金，對應肺臟，而肺喜潤惡燥，此時節保健重點在於「潤肺養陰、防燥護肺」。
周大翔指出，此時節容易出現口乾、喉癢、皮膚乾癢、便祕等「秋燥」症狀。建議飲食應清潤、甘淡，食用白色或滋陰潤肺的食材，如白木耳、百合、蓮藕、梨子、沙參、銀耳、山藥等，既可生津止渴，也有助保護呼吸道系統。
立秋後，陽氣開始由表往內收斂，周大翔指出，人體的養生節奏也應由「耗散」轉為「收斂」，順應自然的陰陽變化，應早睡早起，晚上在11點前入睡，有助於養陰潤肺、固護正氣；早晨可在日出時起床，接受晨光刺激，有助提神醒腦與肺氣舒展。
起居方面，早晚溫差逐漸明顯，需注意保暖，避免受涼傷陽。選擇舒緩的運動，例如太極、八段錦、瑜伽、快走等，運動時間以清晨或傍晚為佳，既可鍛鍊肺氣，又能調整自律神經，幫助身心安定。更應養成靜心習慣，例如每天花10分鐘進行深呼吸、靜坐、聽音樂，也可閱讀、書寫等幫助情緒出口的活動，讓心情自然舒緩。
周大翔說，立秋是由陽轉陰的關鍵節氣，氣候轉變的開始，更是身體調整與預防秋冬疾病的良機。日常可透過茶飲與穴位按摩，提升身體的調節能力，預防秋燥與免疫力下降。
防燥護肺2茶飲
1.沙參玉竹潤肺茶
材料：北沙參10克、玉竹10克、麥門冬6克、甘草3克
作法：以600毫升水煮沸後轉小火煮20分鐘，溫熱代茶飲用。
功效：滋陰潤肺、生津止咳
2.桂圓紅棗養心茶
材料：桂圓10克、紅棗5枚、枸杞10克
作法：加500毫升水煮沸後再煮10分鐘，即可飲用。
功效：補益心脾、安神養氣
穴位按摩
1.太淵穴：位於手腕橫紋上，靠近拇指側的凹陷處，是肺經的原穴。每日早晚以指腹按壓1至2分鐘，有助潤肺止咳、緩解鼻塞等秋燥症狀。
2.足三里：位於膝蓋外側，髕骨下方約四橫指處，是健脾補氣、增強體力的重要穴位。每日按摩5分鐘，有助提升免疫力，減少秋季疲倦感、改善腸胃功能。
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