健康主題館／護腰不能一直穿 過度依賴恐肌肉萎縮

腰痛好不了？可能跟筋膜發炎、肌肉拉傷、椎間盤退化有關，有些人會吃藥、復健緩解不適，也有人選擇靠護腰來幫忙「撐腰」。台北榮總復健部主治醫師林威廷表示，護腰並非「戴上就有效」，過度依賴護腰，恐導致肌肉萎縮、流失，「靠腰依賴症」上身，要從問題根本下手，須鍛鍊肌肉力量，養成正確的姿勢，才能減輕對腰部造成的負荷。

腰痛是脊椎發出的警訊，林威廷說，常見腰椎疾患病人，大多是因為腰椎退化、小面關節症候群、椎間盤突出或椎源性疼痛、肌肉拉傷等問題就醫，不少人年紀輕輕就已經有腰痠痛的經驗，主要原因是久坐且姿勢不良，腰椎長時間處在過度壓力下，自然老得快。

戴錯位置 反易出現反效果

林威廷指出，長時間久坐、姿勢不良是一大健康問題，容易導致多種身體不適和疾病，「腰痛」首當其衝，其次是肩頸僵硬、血液循環不良等。腰是脊椎傷害的重災區，不少人會自行購買護腰來「撐腰」，看似簡單貼合在腰部，如果尺寸錯、戴錯位置、長時間久戴、太過依賴，想護腰卻容易出現反效果。

林威廷提醒，護腰的使用是輔以確定診斷或是日常生活，例如手術後的恢復期、椎間盤疾病、壓迫性骨折、搬運重物等。使用時間以「因時制宜」為原則，建議短期使用，且不能當作疼痛的主要治療方式。腰痛是慢性問題，若長期依賴護腰，可能導致核心肌群功能下降，力量逐漸減弱，進一步增加再受傷的風險。

避免久坐 勿維持固定姿勢

腰椎的日常保健，林威廷強調，可透過維持良好姿勢、適度運動、生活習慣來改善；多進行核心穩定訓練，以減少腰部壓力，避免久坐、正確搬重物，不要維持固定姿勢太久。如果腰痛問題反覆發作或無法緩解，甚至出現發燒、下肢無力、嚴重疼痛、體重下降、大小便失禁等情況，應立即就醫，可能是椎間盤突出惡化嚴重。

食藥署提醒，護腰屬於第一等級醫療器材，只要正確選購與適當使用護腰，確實能在短期內幫助穩定腰部、緩解疼痛，特別是在急性腰痛發作、術後恢復期，或長時間搬提重物時，護腰就像是腰部的「靠山」。不過，護腰效果並非「戴上就有效」，其保護關鍵在於是否正確選購與適當使用。

食藥署醫療器材及化妝品組科長林修德表示，護具不能隨便買，錯誤選擇及使用方式可能適得其反，甚至延遲康復。