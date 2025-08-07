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學者批數發部 對媒體爭著作權讓步

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

數發部昨首度拋出推動「台灣優質媒體共同分潤平台」議題，台大新聞所教授林照真說，新聞媒體議價法旨在「解決媒體著作權遭平台侵犯的問題」，但數發部提出這個新議題，就是在媒體爭取著作權這件事情上讓步了。

台灣媒體爭取訂定議價法，主要希望解決兩個問題，第一，數位平台使用新聞內容從未付費，且台灣並無相關法律保障媒體內容著作權益，第二，數位平台廣告分潤抽成高、廣告交易機制也不透明，媒體用心產製內容，卻得不到應有的分潤。這兩大問題讓台灣媒體處境堪憂。

林照真指出，產業界提出媒體議價法，但這部法令只解決了其中一個問題，也就是「媒體著作權遭侵犯」的部分。媒體產業付出很多成本、聘僱記者後所產製出來的內容，數位平台使用新聞內容卻從未付費，「我們認為，這應該由受益的數位平台來支付這些補償費用」。

針對數發部提出的新構想，林照真說，「這個分潤平台完全不是跟著作權有關的平台，跟著作權補償沒有直接關係。」數發部模糊了原本新聞媒體對著作權要求補償的立場，政府也失去了支持媒體著作權不受侵犯的立場。綜觀現在的台灣媒體，有的媒體內容採取免費制閱讀，有的採取付費制，「按照數發部現在的構想，經費是來自國科會與民眾，這樣的構想，會與媒體現行做法產生扞格」。

林照真也認為，數發部提出「共同分潤平台」構想，其實是找錯施力點。她指出，數位廣告是一個自由市場，分潤問題相當複雜，「台灣媒體抗議的分潤，在於可以拿到的分潤比率很低，也就是一則新聞廣告露出時，媒體拿到的錢很微薄，且台灣媒體拿到的錢，遠不及美國、香港、新加坡」。

林照真表示，在立法過程中，如果政府立場非常堅持，數位平台就會感受到壓力，結果也會相當不同。她說，「作為一個新聞學者，對於數發部的做法，我完全感受不到支持媒體」。

數發部 媒體議價

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