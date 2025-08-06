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碳費徵收 9成企業提自主減量

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

碳費制度今年上路，明年五月開始繳交碳費，依去年盤查登錄資料，環境部推估碳費徵收對象涵蓋約四六四廠，截至今年八月，約九成徵收對象已提出自主減量計畫申請。環境部昨召開今年第一次碳費費率審議會，環境部次長施文真表示，還有四十多廠未提出申請，有一些是電力業，或年排放量四萬噸以下、減量措施執行有困難者。

施文真表示，提出自主減量計畫的廠商中，約二成選擇較嚴格的標準，以取得五十元費率，八成選擇一百元費率。

根據碳費收費辦法，若符合高碳洩漏風險行業，提出自主減量計畫並通過審查後，除享有優惠費率，碳費還可再打二折。昨審議會上，也討論高碳洩漏事業單位認定原則。

施文真說，將分為層次一、層次二，前者採行業別認定，由環境部、經濟部匡列事業單位，包含石化、水泥、鋼鐵等，提出申請即可適用至二○三○年。

層次二為維護產業國際競爭力，如受到美國關稅等突發經貿事件影響，導致特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比率達一定程度以上者。層次二的事業單位須每年申請審查。

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