聽新聞
0:00 / 0:00

菸蒂每秒10萬根 環團籲禁用濾嘴

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
環團發起「禁止塑膠濾嘴」行動，在塑膠公約談判會場打造一座「香菸濾嘴塔」，強烈呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。記者曾原信／攝影
環團發起「禁止塑膠濾嘴」行動，在塑膠公約談判會場打造一座「香菸濾嘴塔」，強烈呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」談判會議現正於瑞士日內瓦萬國宮舉行，會場外，環境與公共衛生團體同步發起「禁止塑膠濾嘴」（No Plastic Filter）倡議行動， 打造一座引人矚目的「香菸濾嘴塔」，呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。

該戶外行動展由「No Plastic Filter」倡議平台策畫，透過堆疊數百個裝滿回收菸蒂的透明塑膠瓶，具體呈現香菸濾嘴對環境構成的汙染警訊。

倡議團體指出，香菸濾嘴是全球最常見的亂丟廢棄物之一，全球每秒逾十萬個菸蒂流入自然環境，其中含超過七千種有毒化學物質，包括砷、鉛，將滲入土壤與水源，造成長期汙染。研究顯示，僅一根菸蒂就足以汙染一千公升的水，對水生生物具有毒性，其清理和環境損害的年度成本更高達二六○億美元。

該倡議截至目前已有來自卅七個國家、超過一四○個組織連署響應。主辦單位表示，連署將於本次談判會議結束後，正式遞交給聯合國各會員國政府。

延伸閱讀

全球每秒10萬根菸蒂汙染環境 倡議者呼籲禁用香菸濾嘴

印尼廠遭環團指污染與職災 華新麗華稱符合法規

開發台中農地、海洋 環團盼經嚴謹評估

核三老舊風險增 環團紛反對重啟

相關新聞

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

57歲資深主持人沈玉琳日前驚傳疑罹患猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他是罹患淋巴癌、胰臟癌等，甚至病情惡化至腦水腫陷入昏...

超壯觀！大稻埕煙火秀吸6萬人次觀賞 還有動力火車嗨唱

為期25天大稻埕夏日節今天登場至30日，首場煙火秀以「萬紫埕紅」為主題，更邀請天團動力火車開唱，觀傳局統計，截至8點現場...

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

健康你我他／翩翩蝴蝶提醒 安穩放慢腳步

做完六種動物測驗，結果顯示我是「翩翩蝴蝶」，讀著文字敘述讓我感觸良多，彷彿映照出我過去幾年的生命旅程。

好發於青壯年女性 偏頭痛經濟衝擊超越心血管疾病

台灣的偏頭痛人口約200萬人，不少人直接買止痛藥服用，雖然能壓抑症狀，但過度使用可能引發「報復性頭痛」，或造成藥物濫用。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。