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塑膠微粒蔓延 日內瓦湖也淪陷

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
日內瓦湖是西歐最大的湖泊之一，橫跨瑞士與法國兩國，湖面上矗立的日內瓦大噴泉（Jet d’Eau）是城市象徵，每年吸引許多旅客造訪。記者曾原信／攝影
日內瓦湖是西歐最大的湖泊之一，橫跨瑞士與法國兩國，湖面上矗立的日內瓦大噴泉（Jet d’Eau）是城市象徵，每年吸引許多旅客造訪。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判會議正如火如荼進行中，作為本次談判的主辦城市，日內瓦一向以潔淨街景、完善公共設施與嚴格環保政策聞名，被譽為全球最乾淨的城市之一。然而，日內瓦市區最具代表性的地標日內瓦湖，近年卻被檢測出含有大量塑膠微粒。

日內瓦市長戈麥斯（Alfonso Gomez）坦言，無論是湖區或市區街道，皆面臨日益嚴峻的塑膠汙染挑戰。僅日內瓦湖一年就需清除超過一百公噸垃圾，其中塑膠廢棄物的比率在短短數年間已翻倍成長，反映出拋棄式塑膠製品過度使用所帶來的環境壓力。塑膠的過度使用不僅危害人體健康，更加劇氣候危機，已成為過度消費與忽視地球極限的具體象徵。

日內瓦湖是西歐最大的湖泊，橫跨瑞士與法國兩國，湖形略呈新月，長約七十五公里、最寬達十四公里，湖面上矗立的日內瓦大噴泉更是城市象徵，每年吸引許多旅客造訪。看似純淨無瑕的水域，近年卻被檢測出湖中含有大量塑膠微粒。

由瑞士與法國聯合成立的日內瓦湖保護協會，在二○二一至二○二二年間，從兩國廿五處海灘採樣檢測發現，每平方公尺平均含有約七千六百個塑膠微粒，約六成為洗衣或衣物磨損產生的塑膠合成纖維，其餘四成則來自肉眼可見的碎片，如食物包裝、菸蒂與工業塑膠顆粒。

海大海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯說，從日內瓦湖到全球，塑膠汙染的警鐘已經敲響，但解方並非一蹴可幾，必須仰賴全民意識的轉變與政策面的長期投入。唯有提升民眾對環境議題的關注，減少對拋棄式塑膠製品的依賴，加上政府從制度面進行精準治理，才能從源頭有效攔阻塑膠流入水體。

許瑞峯指出，當塑膠分解成直徑小於五毫米的微粒後，將更難回收與監控，也將大幅提高治理成本，對生態與人類健康構成長期隱憂。呼籲各國應建立長期且系統性的監測機制，並推動跨國、跨域合作，因為一國的塑膠廢棄物，可能順著洋流漂流數千公里，最終影響的是另一國的海岸與生態。唯有全球共同承擔、協力應對，才有可能緩解這場橫跨國界的汙染危機。

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