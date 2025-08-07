南洋台灣姊妹會調查：移民移工遭詐 3成遇假仲介

南洋台灣姊妹會昨發布首份「在台移民／工詐騙之制度性風險調查報告」，發現移民、移工受詐樣態分為日常生活、制度性詐騙兩大類，其中後者近三成受詐與假仲介或虛構工作職缺有關，是勞動處境惡劣、移工也無從自由轉換工作造就的制度性風險，猶如飄洋過海被「詐」乾。

姊妹會指出，台灣移民移工人口估逾一四五萬人，接近總人口的百分之六點三，但警政署官方統計並未針對移民工身分分析受害樣態。呼籲防詐宣導要能進入非中文使用社群，建立讓人敢報案、不怕被罰的通報申訴機制。

南洋台灣姊妹會執行秘書周慧盈說，調查發現移民工受詐分為兩類，一是日常生活詐騙，如購物、交友、贈品等，二是「制度性詐騙」。其中有百分之卅二點五為詐騙者冒用朋友或家人帳號，假借名義要求借錢或匯款；百分之廿八與假仲介或虛構工作職缺有關，另百分之十八點一曾遭遇戀愛詐騙，也有百分之十一點九受訪者曾因借出或販售銀行帳戶而被捲入詐騙案件。

值得注意的是，當遭遇詐騙時，僅百分之十三點七移工選擇報警。

勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，提供一九五五雙語專線、線上客服及地方移工諮詢中心協助移工求證是否遭詐騙。若涉及非法媒介轉換雇主等詐騙，將通報地方勞工機關處理。