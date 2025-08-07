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喬治亞芭蕾舞團10月首登高雄

聯合報／ 本報訊
喬治亞國家芭蕾舞團將於10月18日首度登上高雄衛武營國家歌劇院演出，紀念柴可夫斯基創作天鵝湖150周年。圖／聯合數位文創提供
喬治亞國家芭蕾舞團將於10月18日首度登上高雄衛武營國家歌劇院演出，紀念柴可夫斯基創作天鵝湖150周年。圖／聯合數位文創提供

2025年適逢史上最受歡迎的作曲家之一柴可夫斯基創作芭蕾舞音樂「天鵝湖」150周年，今年秋日來自高加索山脈的芭蕾瑰寶喬治亞國家芭蕾舞團延續了聖彼得堡學派的芭蕾精髓，將首度來到高雄，登上衛武營國家歌劇院的舞台，復刻這最為經典的天鵝湖版本。

「天鵝湖」雖被譽為世界三大芭蕾舞劇之一，卻非一問世即受到觀眾的青睞，而是在1893年於聖彼得堡馬林斯基劇院首演時，由「古典芭蕾之父」佩提帕與他的學生「二十世紀交響芭蕾先驅」伊凡諾夫重新編排，方受到觀眾熱烈歡迎而獲得巨大的成功。

喬治亞國家芭蕾舞團由世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉擔綱藝術總監領軍，期盼以最唯美的舞姿，為南台灣的觀眾獻上這歷久彌新的芭蕾饗宴，「天鵝湖」以動人樂章與強烈的戲劇張力著稱，其中黑白天鵝將由同一名首席女伶分飾，成全劇靈魂所在。

喬治亞國家芭蕾舞團結合東歐深厚傳統與現代舞台張力，近年於英國、美國、義大利、日本等地巡演皆廣獲好評。10月18日在高雄衛武營國家歌劇院演出兩場，最低優惠9折起，購票請上udn售票網或電洽客服專線：（02）2649-1688。

高雄市 衛武營

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