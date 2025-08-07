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路老師專案執行逾10年成效遭質疑 民團：交部先改善道路、汽車工程

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

今年一至五月高齡者道安死亡人數不減反增，交通部強調要啟動路老師專案，加強交安宣導，不過行人路權團體認為，路老師專案執行多年，成效並不佳，交通部應優先改善道路及汽車工程，才能降低高齡者交通事故死亡的發生。

考量高齡者交通事故的死亡風險為各年齡層之最，發生事故的傷害程度也較高，交通部自二○一一年開始推動路老師計畫，教導高齡者如何判別交通事故風險及正確的用路知識，目前全台共有二○一七位合格的路老師。

不過行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，路老師專案推動已久，但成效不佳，交通部應針對道路工程及汽車工程進行改革，畢竟道路設計不佳，對於用路人的保護性很低，容易發生事故，汽車工程部分，以隔熱紙納管為例，目前僅針對新車納管，舊車並未設置落日條款。

陳愷寧指出，聯盟針對台灣駕駛訓練、考試、高齡回訊等不足之處，都有向交通部提改善建議，但都沒有大幅度的改善。反觀北市府在事件過後，就有針對高齡回訓進行專案研究，但交通部僅下修高齡回訓年齡，卻依然濫發駕照。他強調，若要減少高齡者交通事故死亡數，就應進行全面回訓制度，並進行道路及汽車公車改革。

消基會交通委員會召集人李克聰則認為，建議路老師要透過社區找到目標對象，像是不適合開車或騎車的高齡者，或是無照民眾進行宣導，因應配套措施是實施交通管理社區化，由社區、里鄰蒐集資料，並提供目標對象。

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