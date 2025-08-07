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前5月交通事故1154死 高齡者近半

聯合報／ 記者胡瑞玲吳淑玲宋原彰葉德正／連線報導
今年一至五月高齡者交通事故死亡人數不減反增，也讓交通部坦言，該趨勢令人擔心。示意圖，非當事人。本報資料照片
今年一至五月高齡者交通事故死亡人數不減反增，也讓交通部坦言，該趨勢令人擔心。示意圖，非當事人。本報資料照片

交通部昨公布今年一至五月道路交通安全情況，總計一一五四人死於交通事故，儘管是二○一九年以來同期最低，但高齡者死亡數不減反升，總計五○七人死亡，較去年同期增加廿五人之多。若以各縣市的長者道安死亡人數來看，則以台南市七十人最多，其次是高雄市六十人、新北市四十九人。

交通部長陳世凱表示，高齡長者死亡數確實令人憂心，盼改善。台南市交通局表示，分析主要肇事原因以「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」最多、「左轉彎未依規定」、「未依規定減速」次之，已成立高齡事故防制推動小組，偏鄉推動小黃公車。高市交通局表示，考量偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，年長者仍習慣騎機車，將持續推動「公車式小黃」服務，加強交安宣導，改善人行環境、市區道路。

新北市交通局長鍾鳴時表示，今年一至五月的行人死亡人數較去年同期增加，須再精進防制，已結合科技執法設備，強化取締及攔檢酒駕；針對重大違規駕駛，也建議中央加強駕駛人違規回訓機制，提升風險認知。

根據交通部道安會統計，今年一至五月總計有十六萬五一九七件交通事故，較去年同期增加近五千件，造成廿二萬一二一○人死傷，較去年同期增加五七七七人，包括兒童、少年、高齡者、行人的死傷人數均上升，其中又以高齡者死傷人數增幅百分之七點五最多。

值得注意的是，今年一至四月高齡者道安死亡共四○四人，不料短短五月單月就增加一○三人之多，導致到了五月就有五○七名長者死於交通事故，較去年同期增加廿五人。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，高齡者事故以機車為主，當事人肇事比率較高達百分之五十八，肇事原因包含恍神、心不在焉等，身體機能退化、長期服用藥物有副作用等也有關聯，近期會有策略，包含調整監理制度，同時啟動路老師專案，針對高齡者宣導交通安全觀念。

交通部長陳世凱表示，高齡長者死亡數確實令人憂心，兒少死亡議題也是關注焦點，有逾七成兒少受傷都是乘坐汽機車造成，呼籲家長乘載兒童時需多注意安全，避免違規行為。

陳世凱說，運研所盤點近十年路口改善，改善後可降低事故，其設計計涵蓋六大風險面向，後續會推出「道安檢查表」，未來所有道路設計、道路工程改善，將依照檢查表來進行，以提高道路安全水準。

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