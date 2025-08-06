菩薩所緣、緣苦眾生！大林慈濟關懷災民 8/30停辦25週年院慶活動
風災與連日豪雨重創雲嘉南地區，許多民宅屋頂被掀翻，生活陷入困境，獨居長者的處境更令人憂心。大林慈濟醫院宣布，基於「菩薩所緣，緣苦眾生」，取消114年8月30日舉行25週年院慶活動，但會繼續投入災後復原工作，關懷災民。
丹娜絲颱風於7月6日深夜在嘉義縣布袋鎮登陸，狂風驟雨，讓雲嘉南地區災情慘重，嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生不忍災民受困風雨，於7月13日親自帶領醫療團隊、慈濟志工，走入受災戶家中，一戶一戶關懷，給予援助與溫暖。
賴寧生指出，災後交通受阻，許多民眾無法順利就醫，醫療團隊適時深入社區，代表上人來此，希望讓民眾知道「在最艱難的時候，慈濟與他們同在。」
8月2日原是嘉義大林慈濟醫院25週年慶祝大會，但醫院決定將慶典轉化為實際行動，院方率領73位醫護、行政、醫技人員及眷屬員，進入災區，提供「安心家訪、災後房屋修繕、校園清潔」等服務，為受災鄉親送上最真摯的協助。
救災團隊兵分多路，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰、大林慈濟醫院副院長曾國枝帶領43名院內同仁、眷屬與志工，冒雨前往六腳鄉港尾寮代天府集合，加入慈濟志工修繕工作。任衛福部醫福會副執行長、前大林慈濟醫院副院長林名男也特地南下，加入關懷行列。
大林慈濟醫院副院長陳金城則至水林鄉進行「安心醫療」家訪，拜訪五戶弱勢個案，主要為長者或獨居者，除了給予關懷問候，並處理小傷口；其中一名個案因雙眼幾乎全盲、腰痛、腳部麻痺，初步判斷可能是顏面血管瘤所致，院方已協助安排後續就醫。
不少志工投入校園打掃，將櫃子、教具搬至走廊清洗，接著用漂白水消毒地板與接觸面，降低病毒、細菌殘留風險。嘉義慈濟診所主任蔡任弼指出，讓孩子們能在最短時間內回到乾淨安全的學習環境，這是我們能為下一代做的最有意義的事。
慈濟基金會副總執行長林碧玉探望災民，關心房屋修繕進度，她表示，大林慈濟醫院因嘉義鄉親的需要而建立，25年來同仁們風雨無阻深入偏鄉，始終秉持「守護生命、關懷弱勢」的初心，照顧每一位需要被照顧的鄉親。
林碧玉強調，證嚴上人相當關心獨居的老人在屋頂受損後是否獲得妥善安置與修繕。慈濟志工將全力協助修繕，讓災民早日恢復正常生活。
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