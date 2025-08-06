菩薩所緣、緣苦眾生！大林慈濟關懷災民 8/30停辦25週年院慶活動

風災與連日豪雨重創雲嘉南地區，許多民宅屋頂被掀翻，生活陷入困境，獨居長者的處境更令人憂心。大林慈濟醫院宣布，基於「菩薩所緣，緣苦眾生」，取消114年8月30日舉行25週年院慶活動，但會繼續投入災後復原工作，關懷災民。

丹娜絲颱風於7月6日深夜在嘉義縣布袋鎮登陸，狂風驟雨，讓雲嘉南地區災情慘重，嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生不忍災民受困風雨，於7月13日親自帶領醫療團隊、慈濟志工，走入受災戶家中，一戶一戶關懷，給予援助與溫暖。

賴寧生指出，災後交通受阻，許多民眾無法順利就醫，醫療團隊適時深入社區，代表上人來此，希望讓民眾知道「在最艱難的時候，慈濟與他們同在。」

8月2日原是嘉義大林慈濟醫院25週年慶祝大會，但醫院決定將慶典轉化為實際行動，院方率領73位醫護、行政、醫技人員及眷屬員，進入災區，提供「安心家訪、災後房屋修繕、校園清潔」等服務，為受災鄉親送上最真摯的協助。

救災團隊兵分多路，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰、大林慈濟醫院副院長曾國枝帶領43名院內同仁、眷屬與志工，冒雨前往六腳鄉港尾寮代天府集合，加入慈濟志工修繕工作。任衛福部醫福會副執行長、前大林慈濟醫院副院長林名男也特地南下，加入關懷行列。

大林慈濟醫院副院長陳金城則至水林鄉進行「安心醫療」家訪，拜訪五戶弱勢個案，主要為長者或獨居者，除了給予關懷問候，並處理小傷口；其中一名個案因雙眼幾乎全盲、腰痛、腳部麻痺，初步判斷可能是顏面血管瘤所致，院方已協助安排後續就醫。

不少志工投入校園打掃，將櫃子、教具搬至走廊清洗，接著用漂白水消毒地板與接觸面，降低病毒、細菌殘留風險。嘉義慈濟診所主任蔡任弼指出，讓孩子們能在最短時間內回到乾淨安全的學習環境，這是我們能為下一代做的最有意義的事。

慈濟基金會副總執行長林碧玉探望災民，關心房屋修繕進度，她表示，大林慈濟醫院因嘉義鄉親的需要而建立，25年來同仁們風雨無阻深入偏鄉，始終秉持「守護生命、關懷弱勢」的初心，照顧每一位需要被照顧的鄉親。