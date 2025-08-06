健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

57歲資深主持人沈玉琳日前驚傳疑罹患猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他是罹患淋巴癌、胰臟癌等，甚至病情惡化至腦水腫陷入昏迷，但這都被加以否認。隨即本報報導，沈玉琳不只肝臟，連心臟、肺臟都出現病變，疑似與血液或其他疾病有關。如今傳出其應是罹患急性骨髓性白血病（俗稱血癌），正積極接受治療。

對於血癌衛教，中華民國血液及骨髓移植學會理事、台大醫院內科部血液科主治醫師蔡承宏說，若病人確診為血癌，主要是周邊血芽細胞超過20％，且白血球異常增加，患者存活率須經白血球數目、染色體變化、基因突變三類別分析。如果病情較不嚴重可由標準化療，並針對特殊基因突變給予標靶藥物治療，但若患者心臟、肺臟、肝臟功能不全時，健保有給付另一種口服標靶藥物，搭配去甲基化藥物，一般存活率可達到50%以上，但若病情嚴重者則需要進行骨髓移植。

至於，沈玉琳傳出肝臟、心臟、肺臟都出現病變，是否與血癌有關？蔡承宏說，罹患血癌患者，由於體內白血球過多阻塞血管，如同台大醫院前的中山南路上，塞入平常車流量三倍、五倍時，「就會塞住了」，如果是心臟血管塞住，就會形成心肌梗塞，而肺部血管塞住會導致血氧降低。

蔡承宏說，當白血球塞入肝臟血管時，血液無法順利進出，將引起鬱血性肝損傷，進而影響肝功能，導致肝指數飆升，症狀如同B型肝炎引起的猛爆性肝炎，但該名患者的肝臟症狀應是血癌所致。

血癌患者只要在加護病房經好好治療，降低白血球數量，血管疏通了，不適症狀都可以好轉。蔡承宏表示，但如果血癌患者病情嚴重，就必須接受骨髓移植，避免復發，若病人不想移植，目前這對55歲以上患者，可以使用一款健保給付的特殊藥物，控制病情。