快訊

再祭制裁！川普簽行政命令對印度關稅增至50% 背後原因曝光

美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

聽新聞
0:00 / 0:00

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
沈玉琳確診罹患血癌，正積極接受治療。圖／聯合報系資料照
沈玉琳確診罹患血癌，正積極接受治療。圖／聯合報系資料照

57歲資深主持人沈玉琳日前驚傳疑罹患猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他是罹患淋巴癌、胰臟癌等，甚至病情惡化至腦水腫陷入昏迷，但這都被加以否認。隨即本報報導，沈玉琳不只肝臟，連心臟、肺臟都出現病變，疑似與血液或其他疾病有關。如今傳出其應是罹患急性骨髓性白血病（俗稱血癌），正積極接受治療。

對於血癌衛教，中華民國血液及骨髓移植學會理事、台大醫院內科部血液科主治醫師蔡承宏說，若病人確診為血癌，主要是周邊血芽細胞超過20％，且白血球異常增加，患者存活率須經白血球數目、染色體變化、基因突變三類別分析。如果病情較不嚴重可由標準化療，並針對特殊基因突變給予標靶藥物治療，但若患者心臟、肺臟、肝臟功能不全時，健保有給付另一種口服標靶藥物，搭配去甲基化藥物，一般存活率可達到50%以上，但若病情嚴重者則需要進行骨髓移植。

至於，沈玉琳傳出肝臟、心臟、肺臟都出現病變，是否與血癌有關？蔡承宏說，罹患血癌患者，由於體內白血球過多阻塞血管，如同台大醫院前的中山南路上，塞入平常車流量三倍、五倍時，「就會塞住了」，如果是心臟血管塞住，就會形成心肌梗塞，而肺部血管塞住會導致血氧降低。

蔡承宏說，當白血球塞入肝臟血管時，血液無法順利進出，將引起鬱血性肝損傷，進而影響肝功能，導致肝指數飆升，症狀如同B型肝炎引起的猛爆性肝炎，但該名患者的肝臟症狀應是血癌所致。

血癌患者只要在加護病房經好好治療，降低白血球數量，血管疏通了，不適症狀都可以好轉。蔡承宏表示，但如果血癌患者病情嚴重，就必須接受骨髓移植，避免復發，若病人不想移植，目前這對55歲以上患者，可以使用一款健保給付的特殊藥物，控制病情。

血癌 患者 沈玉琳 台大醫院 猛爆性肝炎

延伸閱讀

沈玉琳罹患血癌 醫：低風險者存活率可達7成

沈玉琳發文證實罹患血癌 堅強發聲「我會好好配合治療」

沈玉琳檢查報告出爐！ 罹血癌準備進行化療

沈玉琳住院病因未明 嘉義鄉親集氣祈福

相關新聞

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

57歲資深主持人沈玉琳日前驚傳疑罹患猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他是罹患淋巴癌、胰臟癌等，甚至病情惡化至腦水腫陷入昏...

超壯觀！大稻埕煙火秀吸6萬人次觀賞 還有動力火車嗨唱

為期25天大稻埕夏日節今天登場至30日，首場煙火秀以「萬紫埕紅」為主題，更邀請天團動力火車開唱，觀傳局統計，截至8點現場...

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

沈玉琳證實罹患血癌…高凌風、郭台銘弟弟都是 病友曝4差異

藝人沈玉琳上（7）月底因身體不適住進三軍總醫院加護病房，經一連串精密檢查後，晚間傳出確診罹患血癌。他隨後在臉書親自證實病情，表示...

菩薩所緣、緣苦眾生！大林慈濟關懷災民 8/30停辦25週年院慶活動

風災與連日豪雨重創雲嘉南地區，許多民宅屋頂被掀翻，生活陷入困境，獨居長者的處境更令人憂心。大林慈濟醫院宣布，基於「菩薩所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。