快訊

再祭制裁！川普簽行政命令對印度關稅增至50% 背後原因曝光

美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

聽新聞
0:00 / 0:00

沈玉琳證實罹患血癌…高凌風、郭台銘弟弟都是 病友曝4差異

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為昔日沈玉琳56歲生日趴。聯合報系資料照
圖為昔日沈玉琳56歲生日趴。聯合報系資料照

藝人沈玉琳上（7）月底因身體不適住進三軍總醫院加護病房，經一連串精密檢查後，晚間傳出確診罹患血癌。他隨後在臉書親自證實病情，表示屬於白血球異常增生的白血病，因狀況緊急已住院數日，短期將暫別螢光幕專心治療。一名病友隨即分享血癌有4類，他今年剛確診，而當時以為只是感冒發燒，沒想到被醫生強制轉院，如今成抗癌戰士的一員。

沈玉琳罹病消息曝光後，PTT一名病友討論血癌類型及治療現況，指出血癌分為4種：急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白血病（CML）、慢性淋巴性白血病（CLL），其中「A」開頭為急性、進程兇猛，「C」開頭為慢性、病程較緩，「M」代表骨髓、「L」代表淋巴。

演藝圈與政商界中，也有名人曾與血癌搏鬥。2012年「青蛙王子」高凌風確診AML於2014年病逝；鴻海創辦人郭台銘的胞弟郭台成，同樣罹患AML，2007年因病離世。前球星「喇叭」潘忠韋則是ALL，歷經2次骨髓移植、3次敗血性休克，一度陷入病危。

網友們也回憶「高凌風記得還撐很久，一直抱病上節目」、「血癌…連郭台銘燒錢也無能為力」。還有一位病友出來安慰「拍拍加油，乖乖吃藥就好 我也吃了10幾年標靶藥，感謝健保」。

PTT 血癌 抗癌 高凌風 沈玉琳

延伸閱讀

2025癌症論壇／無預警的人生延長賽，前職棒球員潘忠韋經歷瀕死、2次骨髓移植，每天走萬步對抗癌症後遺症｜元氣網

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

沈玉琳發文證實罹患血癌 堅強發聲「我會好好配合治療」

沈玉琳檢查報告出爐！ 罹血癌準備進行化療

相關新聞

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

57歲資深主持人沈玉琳日前驚傳疑罹患猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他是罹患淋巴癌、胰臟癌等，甚至病情惡化至腦水腫陷入昏...

超壯觀！大稻埕煙火秀吸6萬人次觀賞 還有動力火車嗨唱

為期25天大稻埕夏日節今天登場至30日，首場煙火秀以「萬紫埕紅」為主題，更邀請天團動力火車開唱，觀傳局統計，截至8點現場...

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

沈玉琳證實罹患血癌…高凌風、郭台銘弟弟都是 病友曝4差異

藝人沈玉琳上（7）月底因身體不適住進三軍總醫院加護病房，經一連串精密檢查後，晚間傳出確診罹患血癌。他隨後在臉書親自證實病情，表示...

菩薩所緣、緣苦眾生！大林慈濟關懷災民 8/30停辦25週年院慶活動

風災與連日豪雨重創雲嘉南地區，許多民宅屋頂被掀翻，生活陷入困境，獨居長者的處境更令人憂心。大林慈濟醫院宣布，基於「菩薩所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。