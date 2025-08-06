沈玉琳證實罹患血癌…高凌風、郭台銘弟弟都是 病友曝4差異

藝人沈玉琳上（7）月底因身體不適住進三軍總醫院加護病房，經一連串精密檢查後，晚間傳出確診罹患血癌。他隨後在臉書親自證實病情，表示屬於白血球異常增生的白血病，因狀況緊急已住院數日，短期將暫別螢光幕專心治療。一名病友隨即分享血癌有4類，他今年剛確診，而當時以為只是感冒發燒，沒想到被醫生強制轉院，如今成抗癌戰士的一員。

沈玉琳罹病消息曝光後，PTT一名病友討論血癌類型及治療現況，指出血癌分為4種：急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白血病（CML）、慢性淋巴性白血病（CLL），其中「A」開頭為急性、進程兇猛，「C」開頭為慢性、病程較緩，「M」代表骨髓、「L」代表淋巴。

演藝圈與政商界中，也有名人曾與血癌搏鬥。2012年「青蛙王子」高凌風確診AML於2014年病逝；鴻海創辦人郭台銘的胞弟郭台成，同樣罹患AML，2007年因病離世。前球星「喇叭」潘忠韋則是ALL，歷經2次骨髓移植、3次敗血性休克，一度陷入病危。

網友們也回憶「高凌風記得還撐很久，一直抱病上節目」、「血癌…連郭台銘燒錢也無能為力」。還有一位病友出來安慰「拍拍加油，乖乖吃藥就好 我也吃了10幾年標靶藥，感謝健保」。