沈玉琳罹患血癌 醫：低風險者存活率可達7成

藝人沈玉琳近期因身體不適送醫結果罹患血癌，醫師表示，血癌治療成效取決於基因型與染色體變化，低風險患者存活率可達7成；高風險者建議及早進行骨髓移植，以爭取存活機會。

沈玉琳手中有不少節目主持工作，近日現身時可以明顯看出瘦了一大圈，當時他表示，自己減重17公斤，是因為健檢發現內臟脂肪與三酸甘油酯數值過高，未料近期卻傳出身體不適送醫。

中華民國血液及骨髓移植學會理事蔡承宏今天晚間接受聯訪表示，白血病患者體內的白血球或癌細胞可能異常增多，有些數值甚至高達10萬以上。健康成年人白血球數值約4000至1萬。

蔡承宏說，這相當於城市主要幹道擠進好多倍車輛，導致嚴重塞車現象。當血液「塞車」時，會影響氧氣的運送，導致血氧下降，進而影響心臟、肺部與肝臟功能，如心臟可能因缺氧而導致心肌梗塞、肺部換氣功能受損等。

蔡承宏表示，一般大眾對「猛爆性肝炎」的認知多來自B型肝炎，這個名詞也可形容肝功能突然惡化，當血癌患者肝臟血液進得去、出不來受損，造成血液積在肝臟，引發「鬱血性肝臟損傷」，臨床上確實常有發現肝功能異常就醫，才發現白血球數異常增高，最終確診為血癌。

蔡承宏說，血癌患者治療取決於基因型與染色體變化決定風險分級，低風險者預後較佳，存活率可達70%；中等風險者若有合適的捐贈者，可考慮進行骨髓移植，55歲以上患者健保給付特定藥物治療，可降低復發風險；高風險者建議及早進行骨髓移植，爭取存活機會。