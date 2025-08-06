苗可麗突襲開罵動力火車 Uber快閃鬧劇笑翻大稻埕夏日節
今年夏天最狂快閃，就在大稻埕上演！Uber今晚於「大稻埕夏日節」帶來史無前例的戲劇級快閃演出，現任代言人苗可麗突襲前任代言人動力火車，掀起一場宛如八點檔現場Live版的爆笑「攔車鬧劇」。整場活動高潮迭起、笑聲不斷，成功吸引現場觀眾狂拍上傳打卡。
今晚動力火車甫唱完招牌歌曲〈忠孝東路走九遍〉，便笑稱「我們已經不是Uber代言人了，可以去攔車了啦！」話音剛落，主舞台旁一台亮眼的優步小黃驚喜登場，新任代言人苗可麗從車中霸氣現身。
現場苗可麗火力全開，八點檔經典罵人語錄一字不漏，現場觀眾一秒入戲，掌聲笑聲接連不斷。而動力火車也搞笑配合乖乖挨罵，三人鬥嘴互虧展現超強綜藝感，讓整段快閃演出宛如鄉土劇實境秀，真的有夠鬧！
最後兩任代言人握手大和解，苗可麗不忘幽默送上限時優惠碼「你攔我罵」，也不忘呼籲台下觀眾趕快打開App輸入，拼手速搶限量8趟88折優惠，離場時別忘了「Uber也有小黃！」
苗可麗接任代言人時曾表示：「好幾次定妝完要趕高鐵，在半山腰的工作室很難攔到車，這時好險有Uber，看到優步小黃根本像沙漠裡看到綠洲！」她更表示，親友聚會時幫大家叫優步小黃不僅方便又有面子，「不用再像八點檔那樣搞得驚天動地」。
優步小黃不僅與路邊小黃同樣採跳表計價，更內建即時追蹤、意外提醒、行程錄音等科技功能，全方位保障乘客與駕駛安全，讓每趟旅程不再充滿戲劇張力，只剩安心與便利。不論是跑夜趴、趕開會、接送長輩，有了優步小黃就可安心掌握。
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