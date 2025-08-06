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超壯觀！大稻埕煙火秀吸6萬人次觀賞 還有動力火車嗨唱
為期25天大稻埕夏日節今天登場至30日，首場煙火秀以「萬紫埕紅」為主題，更邀請天團動力火車開唱，觀傳局統計，截至8點現場超過6萬人次，觀傳局也因應大量人潮從晚間7時到9時30分做交通管制，除了7時下班尖峰時刻有點小塞外，其餘路況大致順暢。
為期三周的大稻埕煙火節首場今日登場，首場煙火秀以「萬紫埕紅」為主題，以紫色與五彩漸層煙火交錯綻放，象徵大稻埕融合歷史底蘊與現代風華，全長大約5分鐘的煙火秀分為4個段落，雖然下午有下雨，但傍晚雨停後天氣狀況不錯，也有不少民眾下班後陸續前來欣賞煙火。
而除了煙火秀以外，今天舞台表演也相當精彩，更請到今年獲得金曲獎「最佳演唱組合獎」動力火車演出，觀傳局統計，今天現場聚集約萬人，相當熱鬧，也有不少民眾下午就到現場卡位欣賞表演，除了這場外，接下來13日、20日還有兩場周三主題煙火秀，
觀傳局表示，為降低對活動場域周邊交通影響，今年延續去年煙火施放時間，並加派警力及義交加強疏導；透過各局處協力、依活動周邊交通狀況機動調整交管範圍、積極疏導人流，活動周邊將於當日晚間7時到9時30分將實施交通管制，歡迎國內外旅客把握大稻埕夏日節活動期間，並到大稻埕迪化商圈、延平河濱公園河岸邊等，欣賞迪士尼公司合作大型裝置與玩偶店，感受台北夏日獨有的城市風情。
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