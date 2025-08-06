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高碳洩漏事業認定 環境部：分行業別、產業國際競爭力2層次

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今下午召開今年第一次碳費費率審議會。環境部次長施文真會後轉述，除自主減量計畫的送件情形，也針對高碳洩漏事業認定條件進行討論，預計採層次一、層次二，前者以行業別認定，後者以維護產業國際競爭力作為考量。圖／聯合報系資料照片
環境部今下午召開今年第一次碳費費率審議會。環境部次長施文真會後轉述，除自主減量計畫的送件情形，也針對高碳洩漏事業認定條件進行討論，預計採層次一、層次二，前者以行業別認定，後者以維護產業國際競爭力作為考量。圖／聯合報系資料照片

環境部今下午召開今年第一次碳費費率審議會。環境部次長施文真會後轉述，除自主減量計畫的送件情形，也針對高碳洩漏事業認定條件進行討論，預計採層次一、層次二，前者以行業別認定，後者以維護產業國際競爭力作為考量。

依去年盤查登錄資料，環境部推估碳費徵收對象涵蓋約464廠，截至今年8月，約9成徵收對象已提出自主減量計畫申請。施文真說，還有40多廠未提出申請，有一些是電力業，或年排放量四萬噸以下、減量措施執行有困難者。

我國碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B分別為100元及50元，若符合高碳洩漏風險行業，提出自主減量計畫並通過審查後，除享有優惠費率，碳費還可再打2折。今天審議會上，也討論高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力二個層次，來決定高碳洩漏風險折扣的適用資格。

施文真說，將分為層次一、層次二，前者採行業別認定，依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

層次二為維護產業國際競爭力，如受到美國關稅等突發經貿事件影響，導致特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上者，或已面對國際商品傾銷風險者, 可透過申請取得高碳洩漏風折扣適用資格。施文真說，層次二的事業單位則需要每年申請、審查。

至於是否將美國對等關稅、匯率納入認定考量？施文真說，有審議委員認為難用單一事件納入計算，且若受大環境影響，本來就會反映在企業相關營運指標上。

碳費 環境部 競爭力

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