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日藝術家木村崇人巨大藍晒風箏 飄揚東莒天空

中央社／ 連江縣6日電

日籍藝術家木村崇人作品「和兩座島嶼一同化為雲朵的日子」，攜手東莒日本香川縣男木2座小島民眾共創。他以藍晒技法製作的巨大風箏，今天成功飄揚在東莒島的天空。

第3屆馬祖國際藝術島將於9月登場。新聞資料指出，日籍藝術家木村崇人（Takahito Kimura）作品「和兩座島嶼一同化為雲朵的日子」，今年6月於莒光鄉東莒、7月於日本香川縣男木島舉辦工作坊，分別邀請在地民眾收集日常生活物件，並寫下願望與祝福，再以藍晒技法完成巨型布面風箏。

木村崇人今天接受中央社記者電話訪問指出，經由東莒島民眾協助，寬8公尺，長20公尺的巨型風箏順利起飛，飄揚在東莒島的天空。風箏實物將展示於東莒猛澳港候船室，施放過程的影片與照片，也將於日本「瀨戶內國際藝術祭2025」期間，在男木島上展出。

協助木村崇人施放風箏的東莒國小以訊息回復中央社記者，為讓風箏順利起飛，工作人員昨天陪同木村崇人前往廟宇拜拜，祈求風調雨順。莒光鄉公所與鄉長陳樂禮則於昨日協助淨灘。

東莒國小表示，今天上午在師生與島上民眾協助下，原定在福正沙灘施放，卻因風勢過弱，風箏無法順利起飛；大家沒有放棄，下午改到猛澳港再度施放，終於在傍晚時分，順利讓風箏飄揚在東莒的天空中。

談起創作源起，木村崇人說，東莒與男木2座小島，雖然國家、語言與文化都不同，但島民心中的想法，尤其是大人對孩子的期待及對未來的思考，竟有驚人相似之處。他盼作品讓觀眾感受到2個島嶼的共同點，並思考何謂人世間，而又該為下一代留下怎樣的環境。

東莒 風箏 日本

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