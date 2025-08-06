女性肺癌9成無吸菸史 實證不足難精準防治

肺癌是發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高的三冠癌王，審計部最新總決算報告指台灣女性個案逾9成不吸菸，缺乏實證難精準防治，國健署允持續研究找原因，強化篩檢政策。

癌症居台灣10大死因首位，其中肺癌更是癌症死因的第1位，衛生福利部自民國111年推動「第一期國家肺癌防治計畫」，計畫經費超過新台幣146億元，推動肺癌危險因子預防及早期偵測等措施。

審計部最新總決算報告認為，台灣缺乏不吸菸女性肺癌致病實證等研究，恐不利精準推動防治措施，提升預防成效，要求衛福部研議進行相關研究可行性，改善女性肺癌發生率快速增長趨勢。

衛生福利部國民健康署今天以文字回應中央社記者，已經著手推動多項研究計畫，積極找出造成非吸菸者，特別是女性罹患肺癌的原因，未來將依研究實證結果，研議納入早期篩檢政策計畫。

衛生福利部目前正在進行的第5期癌症研究計畫（115年至118年），已透過指定研究議題，公開徵求與「非吸菸者肺癌篩檢」相關的研究提案，期望透過實證結果，為政策提供明確方向。

審計部引述國健署癌症登記資料統計，全國肺癌標準化發生率在過去20多年期間增幅達6成，其中女性肺癌個案數已漸與男性相當，肺癌個案近7成不吸菸，其中男性個案3成餘不吸菸，女性個案則高達9成以上不吸菸。

審計部報告指出，非吸菸者肺癌危險因子是台灣肺癌防治應關注重點領域。雖衛福部為提供肺癌防治工作實證基礎，已於110至113年間投入經費超過1億元，針對不吸菸肺癌高危險族群進行研究，但相關研究尚未涵蓋不吸菸女性患者比例較高確切致病成因及預防對策。

國健署表示，近年持續推動研究，包括非吸菸肺癌的篩檢與整合研究等，針對非吸菸者可能的致病因子進行深入分析自111年7月1日起，台灣已率先全球，提供針對重度吸菸者與有肺癌家族史者的公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，未來將視研究成果，持續優化早期發現與預防的政策方向。