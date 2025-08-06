近1年已第4起！男子搭自強號行動電源突自燃 濃煙狂竄乘客驚逃
台鐵125次自強號今行經路竹-新左營站間時，位於第7車廂的一名男性旅客攜帶的行動電源突然自燃，導致整節車廂煙霧瀰漫，造成其他乘客驚慌，邊咳嗽邊逃離。台鐵公司表示，事發當下列車長即刻使用滅火器滅火，旅客手部有燒傷，列車設備未受損，停靠新左營站後，該名乘客已由鐵警帶下車做筆錄，該起事件導致列車延誤18分鐘。
網友p9690110在社群上傳影片，從影片內容可見，當時行徑的列車車廂內煙霧瀰漫，盡管民眾戴了口罩，仍被嗆到不停咳嗽，其他乘客也紛紛逃離開節車廂。
對此，台鐵公司說明，今日125次自強號行經路竹-新左營間時，坐於第7車車廂一名男性旅攜帶的行動電源自燃，列車長隨即使用滅火器滅火，旅客手有燒傷，列車設備未受損，隨後列車停靠新左營站。
台鐵表示，該名旅客由鐵路警察帶下車做筆錄，另經鐵路警察上車蒐證處理後，125次新左營站晚間6時03分開車，延誤18分，本案無影響其他列車。
台鐵表示，依據鐵路法第68-1條規定，危險品包含爆炸物、氧化物、易燃固體或液體或氣體、腐蝕性物質、毒性、放射性、傳染性物質或物品等，目前行動電源並非前述所規範物品，但近期發生行動電源自燃事件，提醒旅客如有攜帶行動電源乘車時，請將行動電源隨身保管，勿放置行李箱或寄送託運，以維乘車安全。
根據統計，台鐵與高鐵近1年共發生3起行動電源起火事件，包含台鐵2024年9月2日3294次區間車，行駛至台南站，1名醉客口袋中的行動電源起火；2024年10月13日144次自強號，行駛至豐原站，旅客包包內行動電源突冒煙；高鐵今年4月發生1起行動電源自燃事件；加上今天這起事件，已經是第4起行動電源自燃意外。
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