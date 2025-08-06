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微生物分解果木枝條製有機肥 農業永續環保雙贏

中央社／ 台北6日電

農業部統計，台灣每年果樹產生的果木枝條高達25萬公噸，以往農民常在田間露天燃燒，衍生空污與公安問題。台中區農業改良場開發果木枝條循環利用技術，透過微生物菌株將果木枝條製成有機肥，創農業永續與環保雙贏。

台中農改場今天舉行記者會，介紹果木枝條循環利用技術，篩選能分解果木枝條微生物菌株，針對枝條可集中清運果園，建立果園枝條集運與破碎流程，並接種地衣芽孢桿菌TCLigB進行堆肥發酵，產製成有機質肥料及栽培介質。

台中農改場將利用果木枝條製成的有機肥，應用於東方甜瓜與洋香瓜等作物栽培，較傳統泥炭介質可節省80%氮素、56%磷酐及56%氧化鉀等化肥施用，並提升東方甜瓜與洋香瓜單果重35%、27%。

台中農改場再針對枝條不易集中清運果園，建立枝條現地處理技術，並以木黴菌TCT-P001加速枝條分解速度，應用於葡萄園，分解枝條養分回饋土壤，可提升葡萄單果串重量15%，並提升土壤有機質0.27%及節省約33%肥料用量。

台中農改場說，除果木枝條外，針對行道樹枝條處理，也輔導業者，將接種木黴菌TCT768菇包木屑混合行道樹粉碎枝條，發酵處理後再回施至行道樹下作為覆蓋資材，可降低雜草孳生。

台中農改場說，這項開發技術已授權業者完成商品化，並透過合作建立綠色循環、友善環境及永續生產模式。在果木枝條異地加值方面，目前每年可處理枝條約1萬公噸，產製有機質肥料2000公噸與覆蓋的有機質資材7000公噸；現地處理方面，開發的微生產品吸引企業與地方政府合作認購2萬1070包，推廣處理約3萬公噸果木枝條，成為具體且可量化之農業循環經濟與企業ESG行動方案。

另在行道樹枝條處理方面，台中農改場說，每年處理120公噸，並可產製168公噸有機質資材，達到資源有效循環利用。

黴菌 農改場 行道樹 農業部

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