陳弘耀「穿越」紀念展登場 再會經典「一刀傳」

從漫畫「一刀傳」到小說「海邊的卡夫卡」書封，漫畫家陳弘耀留下無數經典作品，逝世10年後迎來首檔個展，以當年轟動的「穿越」題材之名再會讀者，展中還可見「一刀傳」故事走向。

「自由．穿越 陳弘耀」紀念展，今天在台灣漫畫基地開幕，展覽由陳弘耀妻子鄭詠中策劃，她說，當年陳弘耀走得突然，生前也沒機會辦展，在許多人幫助下終於能完成這檔展覽，台灣漫畫基地就在陳弘耀老家附近，也象徵此次回到陳弘耀出生、成長的地方，再次以作品與大家見面。

陳弘耀出生於1964年，1981年以首篇漫畫「末日」獲得小咪漫畫新人獎佳作，自此在17歲出道，他曾發表「大西遊」、「一刀傳」、「時間遊戲」等作，還有未公開出版的作品「赤狐」，此次皆於展中展出珍貴原稿。

鄭詠中說，陳弘耀19歲便決定以漫畫為業，為了創作，當兵前就偷偷搬到分租木板房，一度餓到偷學弟肉鬆來吃，自此開始他為了漫畫顛簸的一生；像1990年「一刀傳」出單行本後沒多久，陳弘耀就接到電話，得知連載雜誌要收攤了。

「一刀傳」描述1990年代台北小混混與明朝武林高手互相「穿越」、交換身分的故事，精細畫工與前衛題材在當時備受矚目，未完結局也讓許多讀者抱憾至今；鄭詠中特別從陳弘耀筆記中擷取陳弘耀寫好的大綱，在展中分享故事後續情節，也讓「一刀傳」粉絲可重溫作品魅力。

當年「一刀傳」腰斬後，陳弘耀因此失業而須四處打零工，更抱持「要讓人願意掏錢」的心情畫下作品「赤狐」，向業界提案後，卻被認為過於細緻難以跟上連載速度，最後無出版社投資。鄭詠中透露，後來有出版社編輯赴法國安古蘭漫畫節時帶著「赤狐」，讓歐洲漫畫出版業者大為驚豔。

為維持生計，陳弘耀後來投入插畫工作近20年，曾與PLAYBOY國際中文版合作、繪製作家袁哲生「倪亞達」系列書封、陳瑤華「蒼蠅情書」書封、卡爾維諾「義大利童話」中文版書封等，作家村上春樹中文版「海邊的卡夫卡」書封也出自其手，筆下黃色地面火車月台是無數書迷回憶。

陳弘耀曾在2011年獨立出版科幻漫畫集「時間遊戲」，陳弘耀曾為此從晚上畫到天亮，鄭詠中說她當時很生氣，「我說你那麼用心，你覺得讀者看得出來嗎？他很自然的跟我說，他們只是說不出來，但感覺得到。」這番話讓她永遠尊重陳弘耀，即便他作為漫畫家吃很多苦，卻從沒小看讀者，以及手中出去的作品。

「自由．穿越 陳弘耀」紀念展，即日起於台灣漫畫基地展出至24日。