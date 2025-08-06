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家長注意！日本「這品牌」電動吸鼻器熱銷27萬台 強大吸力有窒息風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
嬰幼兒的鼻腔肌肉協調能力和控制力還未發展，需要外力協助吸鼻涕。本報資料照片
嬰幼兒的鼻腔肌肉協調能力和控制力還未發展，需要外力協助吸鼻涕。本報資料照片

日本嬰幼兒用品大廠「貝親」（ピジョン，Pigeon）今天官方公告，旗下一款電動吸鼻器SHUPOT若使用不當，恐有害嬰幼兒受傷，甚至窒息的風險。醫師呼籲，吸鼻器產品要造成嚴重傷害的可能性不大，主要在於「操作過程」，尤其是避免長時間對同一側鼻腔操作。

日本嬰幼兒用品大廠「貝親」公告，受影響的機型是2023年6月到2025年7月間製造的貝親電動吸鼻器SHUPOT，至今已賣出27萬台，銷售成績不俗。其中，這款產品用來蒐集幼兒鼻水的塑膠盒，若在拔除外蓋的情況下，誤啟動吸鼻器電源，將產生強大的吸力，恐傷害嬰幼兒的嘴巴或鼻子，甚至窒息。

小兒科醫師羅源彰表示，國內最常見的吸鼻器主要有二種：電動吸鼻器，以及利用人力吸取鼻腔內鼻涕的人工吸鼻器，主要以隨身用的電動吸鼻器賣得最好。不管任何一種，吸鼻器最重要的是操作方式。他以醫院使用的吸鼻器為例，吸力遠遠大於任何市面產品，但醫護人員操作都不會有事，也不會受傷。

羅源彰說，嬰幼兒的鼻腔肌肉協調能力和控制力還未發展，需要外力協助吸鼻涕。家長常以為鼻涕在很深處，就把管子一路往裡插，若操作不當加上吸力過強，就可能造成嬰幼兒受傷流血。但就臨床經驗來看，因為吸力過大造成耳膜受傷或窒息的可能性並不大。

食藥署醫療器材及化妝品組副組長陳映樺表示，有關日本嬰幼兒用品大廠「貝親」的電動吸鼻器SHUPOT使用不當問題，有害嬰幼兒受傷甚至窒息的風險，經電洽國內代理廠商世潮企業股份有限公司，其表示從未進口輿情內容所述之受影響產品。

陳映樺指出，電動吸鼻器為第一等級醫療器材，目前已核准有效之吸鼻器產品共50張許可證（國產39張、輸入5張、中國輸入6張）。目前居家使用的吸鼻器主要分為電動式及手動式，兩者皆屬於第一等級醫療器材，購買前一定要看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及其標示。

電動吸鼻器以電力驅動幫浦產生吸力吸出鼻涕，陳映樺表示，每個人的狀況不同，若使用吸鼻器後鼻腔黏膜出現受傷紅腫或流鼻血等狀況，應立即停止使用，並就醫處理。

日本 醫師 食藥署 醫護人員

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