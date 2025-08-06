費率差距促業者減碳 約9成企業提自主減量計畫

環境部今天表示，雖然有約9成企業願意繳交自主減量計畫，以取得碳費優惠費率，但仍有部分企業因成本過高、效益考量等因素未提出計畫；整體而言，碳費委員肯定透過費率差距成功驅動廠商提出計畫。

台灣今年碳費制度正式上路，定價為每公噸新台幣300元（一般費率），但企業若提自主減量計畫，根據計畫表現可享優惠費率，由每噸300元降至100元，若表現更優異，甚至可降至50元。

環境部今天召開「114年第1次碳費費率審議會」。報告截至目前自主減量計畫的收件情況。

環境部次長施文真會後接受媒體聯訪時表示，在碳費徵收對象464家廠商中，已經有321家廠商提出自主減量計畫；另外有115廠完成意願登記，並將補充資料。已提的自主減量計畫中約2成選擇較嚴格的標準、以取得50元費率；另外約8成選擇100元費率。

施文真提到，整體而言，委員們肯定現行碳費一般費率與優惠費率的差異，認為這項設計成功驅動了廠商提出減量計畫。

不過，仍有部分廠商未提交計畫。施文真說，據了解有部分是電力業；另外可能是總排放量在4萬噸以下，扣除免徵額（2.5萬噸）後，直接繳交一般費率的碳費更符合成本效益。

施文真提到，另外有部分業者是評估後認為減量措施的執行困難度或成本太高；也有部分企業的產能需求仍在動態調整中，難以評估未來的排放量，因此暫未提出計畫。

施文真說，委員們也有提議，在下次會議能看到已核定計畫的後續狀況報告。