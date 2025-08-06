快訊

中職／樂天又出狀況 球場LED燈閃爍導致比賽暫停

近1年已第4起！男子搭自強號行動電源突自燃 濃煙狂竄乘客驚逃

明天高溫上看36度！「這日」開始將變天 中南部再降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

明天高溫上看36度！天氣持續穩定 周末變天中南部再降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起天氣逐漸穩定，回到夏季天氣型態，大台北高溫上看36度。圖／聯合報系資料照
明天起天氣逐漸穩定，回到夏季天氣型態，大台北高溫上看36度。圖／聯合報系資料照

未來1周天氣穩定，各地回到典型夏季天氣，中央氣象署預報員林伯東表示，由於南邊有低壓正在發展，未來路徑朝西移動，移動過程也會讓台灣附近水氣增加，周日至下周二轉為不穩定的天氣，中南部整天有局部陣雨。

林伯東說，未來1周前半段天氣較上周穩定，後半段從周日至下周二水氣又會開始增加，轉為不穩定的天氣；今天台灣附近偏向高壓環境，天氣相對穩定，但南邊有低壓正在發展中，未來路徑將先朝西移動，預計這周後半段就會受到水氣影響。

林伯東表示，昨天台灣附近環境潮濕，加上環境風場偏西南風，對流發展往北移動，大台北有較大雨勢，今天北部及各山區仍有午後雷陣雨，傍晚至晚間北部有零星降雨，之後就會變得較為緩和。

未來天氣部分，林伯東指出，明天各地為多雲到晴、午後山區有雷陣雨，大台北、高屏有局部零星降雨，未來1周午後降雨範圍將擴大，隨著南邊低壓靠近，東部、恆春半島整天都有零星降雨。

周日至下周二低壓靠近，加上西南風影響，午後雷雨範圍擴大，中南部整天都有局部陣雨。

溫度部分，林伯東說，今上午陽光普照，西半部高溫普遍約33、34度，明天溫度與今天類似，而大台北盆地因沒有海陸風調節，因此局部高溫上看36度。

高溫 雷雨 氣象署

延伸閱讀

苗栗泰安落石砸扁車釀2死 鄉長曝山區整個月豪大雨不斷

高市府送暖原鄉 陳其邁赴桃源區部落送物資

未來1周高溫酷熱午後驟雨 明天「立秋」晴朗、父親節水氣再增

下周五前午後西北雨 賈新興指這時赴日韓留意天氣變化

相關新聞

近1年已第4起！男子搭自強號行動電源突自燃 濃煙狂竄乘客驚逃

台鐵125次自強號今行經路竹-新左營站間時，位於第7車廂的一名男性旅客攜帶的行動電源突然自燃，導致整節車廂煙霧瀰漫，造成...

明天高溫上看36度！天氣持續穩定 周末變天中南部再降雨

未來1周天氣穩定，各地回到典型夏季天氣，中央氣象署預報員林伯東表示，由於南邊有低壓正在發展，未來路徑朝西移動，移動過程也...

號誌故障台鐵大誤點！多班自強號誤點3到2.5小時 民眾抱怨連連

台鐵今天屏東西勢站、潮州站等號誌設備故障，導致列車大誤點，北上176車次自強號到彰化縣員林站與彰化站等均誤點3小時，北上...

家長注意！日本「這品牌」電動吸鼻器熱銷27萬台 強大吸力有窒息風險

日本嬰幼兒用品大廠「貝親」（ピジョン，Pigeon）今天官方公告，旗下一款電動吸鼻器SHUPOT若使用不當，恐有害嬰幼兒...

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。