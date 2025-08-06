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明天高溫上看36度！天氣持續穩定 周末變天中南部再降雨
未來1周天氣穩定，各地回到典型夏季天氣，中央氣象署預報員林伯東表示，由於南邊有低壓正在發展，未來路徑朝西移動，移動過程也會讓台灣附近水氣增加，周日至下周二轉為不穩定的天氣，中南部整天有局部陣雨。
林伯東說，未來1周前半段天氣較上周穩定，後半段從周日至下周二水氣又會開始增加，轉為不穩定的天氣；今天台灣附近偏向高壓環境，天氣相對穩定，但南邊有低壓正在發展中，未來路徑將先朝西移動，預計這周後半段就會受到水氣影響。
林伯東表示，昨天台灣附近環境潮濕，加上環境風場偏西南風，對流發展往北移動，大台北有較大雨勢，今天北部及各山區仍有午後雷陣雨，傍晚至晚間北部有零星降雨，之後就會變得較為緩和。
未來天氣部分，林伯東指出，明天各地為多雲到晴、午後山區有雷陣雨，大台北、高屏有局部零星降雨，未來1周午後降雨範圍將擴大，隨著南邊低壓靠近，東部、恆春半島整天都有零星降雨。
周日至下周二低壓靠近，加上西南風影響，午後雷雨範圍擴大，中南部整天都有局部陣雨。
溫度部分，林伯東說，今上午陽光普照，西半部高溫普遍約33、34度，明天溫度與今天類似，而大台北盆地因沒有海陸風調節，因此局部高溫上看36度。
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