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環部：高碳洩漏認定原則 關稅暫未納獨立考量

中央社／ 台北6日電
環境部今天討論高碳洩漏行業認定原則，環境部次長施文真表示，除了行業別認定外，也擬由企業依財報情況申請，協助受國際競爭壓力而面臨困難的企業，暫不將關稅變動作為獨立的考量項目。聯合報系資料照
環境部今天討論高碳洩漏行業認定原則，環境部次長施文真表示，除了行業別認定外，也擬由企業依財報情況申請，協助受國際競爭壓力而面臨困難的企業，暫不將關稅變動作為獨立的考量項目。聯合報系資料照

環境部今天討論高碳洩漏行業認定原則，環境部次長施文真表示，除了行業別認定外，也擬由企業依財報情況申請，協助受國際競爭壓力而面臨困難的企業，暫不將關稅變動作為獨立的考量項目。

台灣碳費制度今年上路，根據碳費收費辦法，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段系數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部今天召開「114年第1次碳費費率審議會」，討論高碳洩漏風險事業認定原則規劃。

在高碳洩漏風險行業認定部分，施文真解釋，目前的架構分為兩層次，層次一是行業別認定，層次二則是個案申請。

施文真說，行業別認定是依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

層次二則是針對未被歸在層次一，但面臨國際競爭壓力或因碳成本過高而有高洩漏風險的企業，如符合反傾銷或平衡稅等因素面臨國際競爭壓力、營業毛利是否為負值及碳費成本佔營業毛利率的比例約3成等指標；每年提交申請，經審查後適用該年度。

施文真提到，會議中有談到美國關稅與232條款的潛在影響。有委員認為關稅的衝擊是全面性的，不只影響出口導向產業，也可能因談判導致進口關稅降低，衝擊內需產業；而目前的共識就層次二的認定標準（如企業財報）已能在一定程度上反映關稅帶來的衝擊，因此暫不將關稅作為獨立的考量項目。

碳費 關稅 美國 環境部

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