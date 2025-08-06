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日電動吸鼻器爆寶寶窒息風險 食藥署：台灣沒進

中央社／ 台北6日電

日本知名嬰幼兒品牌「貝親」今天公告，電動吸鼻器SHUPOT若使用不當，恐導致寶寶受傷甚至窒息的風險。食藥署說，台灣未進口受影響產品；吸鼻器屬醫療器材，應把握「一認、二看、三會用」原則。

根據貝親（Pigeon）日本官網，受影響的機型是2023年6月到2025年7月間製造的貝親電動吸鼻器SHUPOT，呼籲消費者儘速將用來吸鼻水的塑膠盒丟棄，貝親將免費送上改良過後的新零件。

衛生福利部食品藥物管理署醫療器材及化粧品組副組長陳映樺接受媒體電訪說明，經電洽國內代理廠商世潮企業股份有限公司，表示從未進口輿情內容所述的受影響產品。

陳映樺說，電動吸鼻器為第1等級醫療器材，目前已核准有效的吸鼻器產品共50張許可證，包括國產39張、輸入5張、中國輸入6張；居家使用的吸鼻器主要分為電動式及手動式。

陳映樺提醒消費者在購買吸鼻器時，應把握「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」原則：「認」識該類產品是醫療器材；購買時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及其標示；使用前詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材。

開業小兒科醫師羅源彰指出，無論是哪一種吸鼻器，重點是操作方式，醫療院所中使用的機器吸力遠大於市售產品，但醫師不會直接把整根管子插進去，所以不會導致粘膜受傷或流血。

羅源彰表示，家長居家使用時，可能會以為鼻涕很深、要插進去一點，若操作不慎又吸力過強，的確可能造成嬰幼兒受傷流血，不過，就臨床經驗來看，因吸力過大造成耳膜受傷或是窒息的可能性並不大，畢竟光是過程中造成的劇烈疼痛，嬰幼兒就會躲了。

嬰幼兒不會擤鼻涕，常需要借助吸鼻器來「通暢」。羅源彰提醒，如果家長覺得小朋友的鼻涕太黏或太深，可先用生理食鹽水或市售洗鼻液沖洗一下、方便操作，吸鼻過程中也可順勢動一下鼻翼，避免管子戳錯地方，全戳在骨頭上，就會非常好抽。如果家長沒有把握，乾脆就醫，由醫師代勞。

電動 醫師 日本

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