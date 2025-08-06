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減重網紅名醫爆爭議手術釀2命 醫懲會最重恐吊照

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄王姓網紅醫師遭指控減重手術害命。圖／翻攝自臉書
高雄王姓網紅醫師遭指控減重手術害命。圖／翻攝自臉書

高雄王姓網紅減重醫師，今遭爆10天連奪2命，他所任職的小港安泰醫院已令禁止暫停該院所有手術，直至醫療爭議釐清為止，目前僅維持周一及部分周六門診提供術後病人追蹤，衛生局亦將依法嚴格審核，列管王姓醫師報備支援醫療申請案件。

王姓醫師經營臉書、Threads社群平台，以「縮胃曠腸」手術助病人減重闖出名號，連藝人劉曉憶都是他的病人，還成立LINE群組，病患拿號碼牌排隊等待手術的序號突破千人。

據了解，部分病患BMI值未達肥胖標準，甚至根本是「瘦子」仍手術。去年一名身材苗條女子術後嚴重併發症，家屬向衛生局檢舉，調查後將他移付醫師懲戒委員會。

醫懲會認定，王醫未依國內外減重手術適應症及國際標準指引，有過度醫療行為，遭懲處停業2個月，停業期間還需回醫學中心完成醫學倫理課程、醫學法規課程，各10小時。不過，王姓醫師卻向法院聲請撤銷原處分。

停業爭議後，王姓醫師從原本任職醫院離職，今年初到小港安泰醫院擔任消化外科醫師，減重手術病患仍絡繹不絕，今年上半年已幫300人看診開刀。

不料7月接連爆出2名病患接受減重手術後身亡，衛生局三度前往安泰醫院稽查，發現王姓醫師使用腹腔鏡等醫療器材來源不明，未經報備核准使用，病例及護理紀錄也不完整，社群平台醫療廣告也涉嫌未敘明相關風險及適應症，另有66名病患被超收手術費，對醫院、王姓醫師合計開罰38萬元。

衛生局指出，已將王姓醫師移付懲戒，對術前評估、適應症指引及使用非法醫療器材等進行審議，醫懲會未做出處分之前，嚴格列管王姓醫師到外院支援，8月中下旬開會審議，最嚴重將可吊銷醫師證書。

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