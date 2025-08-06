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大台北7日防高溫 8日起水氣漸增午後降雨漸強

中央社／ 台北6日電

氣象署今天表示，明天是本週水氣最少的一天，高屏、各山區防午後雷陣雨，大台北等5縣市注意攝氏36度高溫；8日起至13日水氣漸增，午後降雨範圍逐漸擴大到西半部地區，且雨勢有增強的趨勢。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，未來一週以明天水氣最少，接著逐漸受南方水氣增加影響，午後雷陣雨範圍、強度都會有增加的趨勢。明天各地大多為晴到多雲，午後高屏地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠進一步說明，8日起菲律賓東方海面的低壓會往南海方向移動，環境上轉偏東南風，受到南方水氣移入影響，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及各山區短暫雷陣雨的雨勢也會略為增強。

曾昭誠指出，9日水氣再增多，午後雷陣雨範圍擴大至西半部地區；隨著低壓移動，10日至13日台灣轉偏正南至西南風，水氣再增加，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

氣溫部分，曾昭誠表示，未來一週北部地區普遍高溫約33至35度、中南部約32至34度。他提醒，明天大台北、南部近山區仍有局部36度高溫發生的機率。

氣象署並發布高溫資訊，明天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、台南市、屏東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

曾昭誠說，未來一週沒有特別的熱帶系統發展，不過各國預報在月中菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動，氣象署會持續觀察。

高溫 氣象署

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