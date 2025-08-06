快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣罹患大腸癌人數高居亞洲第一，李思賢醫師分享成因與日常保健方法。 示意圖／ingimage
台灣罹患大腸癌人數高居亞洲第一，李思賢醫師分享成因與日常保健方法。 示意圖／ingimage

癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。

李思賢醫師在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」」講解，台灣人罹患大腸癌的原因和不當飲食、生活習慣相關。飲食方面容易蔬菜量攝取不足，飲食又喜歡高油高鹽，愛喝手搖飲、吃油炸物，雖然這些高油高鹽食物很好吃，但容易誘發大腸癌，是健康殺手。

李思賢醫師又解釋，在生活習慣方面，很多上班族久坐辦公室，會導致腸胃蠕動變差，國人又缺乏運動意識，沒有定期運動，也沒有養成固定時間做健康檢查的習慣，到50歲後才注意到「健康的重要性」，但為時已晚。最後，肥胖患者也是大腸癌的高風險族群，BMI超過29的肥胖者，大約會增加45%的罹癌風險。

李思賢醫師分享有5招可以遠離大腸癌：

1、多吃富含膳食纖維的食物：像是吃糙米、紅藜、深綠色蔬菜。

2、減少加工肉類的攝取：減少吃火腿、培根這類的加工紅肉，以及少吃醃燻食物。

3、每日至少運動30分鐘：多利用步行或騎腳踏車這類的交通工具。

4、作息規律：盡量避免熬夜，可嘗試多種舒緩壓力的活動。

5、定期做健康檢查：隨時關注自己的健康情況。

大腸癌 生活習慣 健康檢查

延伸閱讀

醫推4大護肝好食材…每天2~3杯這飲品 肝癌降低40％

洩密、關稅、投資…台積電遇3重夾擊 專家：台灣該創造新的山了

喝珍奶又怕胖 醫師建議改換1配料：有助腸道蠕動並減重

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

相關新聞

Discovery、GTV27/28頻道沒了 南桃園有線用戶批太過份

TBC台灣寬頻官網公告停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，引起南桃園許多收視抗議，南桃園王姓...

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

風災後光電板堆置農地 彭啓明：若違法不排除開罰

丹娜絲颱風過境，造成南部地區太陽能光電設施受損。民眾黨團今質疑，有業者未經許可將大量廢棄光電板堆置在台糖農地造成汙染。對...

超幸運！ 花45元買咖啡中千萬 新營國道北上超商3度開出千萬特別獎

國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎...

美施壓萊肉換關稅？消基會籲3招讓消費者「間接辨識」美豬美牛

台灣對美暫時性關稅確定為20%，雖然談判仍在進行中，但國人關心談判的四大原則中的「糧食安全」和「國人健康」，是否能在實務...

護腰讓你站著說話不腰疼！但用錯變「靠腰」 正確選用方式一次看

腰痛好不了？可能跟筋膜發炎、肌肉拉傷、椎間盤退化有關，有些人會吃藥、復健緩解不適，也有人選擇靠護腰來幫忙「撐腰」。台北榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。