台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

2025-08-06 17:27