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台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防
癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。
李思賢醫師在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」」講解，台灣人罹患大腸癌的原因和不當飲食、生活習慣相關。飲食方面容易蔬菜量攝取不足，飲食又喜歡高油高鹽，愛喝手搖飲、吃油炸物，雖然這些高油高鹽食物很好吃，但容易誘發大腸癌，是健康殺手。
李思賢醫師又解釋，在生活習慣方面，很多上班族久坐辦公室，會導致腸胃蠕動變差，國人又缺乏運動意識，沒有定期運動，也沒有養成固定時間做健康檢查的習慣，到50歲後才注意到「健康的重要性」，但為時已晚。最後，肥胖患者也是大腸癌的高風險族群，BMI超過29的肥胖者，大約會增加45%的罹癌風險。
李思賢醫師分享有5招可以遠離大腸癌：
1、多吃富含膳食纖維的食物：像是吃糙米、紅藜、深綠色蔬菜。
2、減少加工肉類的攝取：減少吃火腿、培根這類的加工紅肉，以及少吃醃燻食物。
3、每日至少運動30分鐘：多利用步行或騎腳踏車這類的交通工具。
4、作息規律：盡量避免熬夜，可嘗試多種舒緩壓力的活動。
5、定期做健康檢查：隨時關注自己的健康情況。
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