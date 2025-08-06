Discovery、GTV27/28頻道沒了 南桃園有線用戶批太過份
TBC台灣寬頻官網公告停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，引起南桃園許多收視抗議，南桃園王姓、劉姓古姓多位收視戶今天下午批評說，他們是南桃園電視老客戶，家人常看的Discovery頻道、 GTV28頻道突然沒了，未顧及收視戶權益「實在太過份」！
TBC台灣寬頻透過頻道公告，19號頻道Discovery將由「Love Nature」替代，27號頻道八大第一台與28號頻道八大綜合台分別由「Rock Entertainment」與「Rock Extreme」接替，42號頻道TVBS歡樂台則改為靖天綜合台。
南桃園用戶看到向南桃園有線查詢，客服小姐回應TBC台灣寬頻官網都有公告，「4頻道因未獲頻道代理商授權」。楊梅古姓收視戶說，未考慮客戶收視權益，就直接用新頻道取代原頻道播出，Discovery頻道沒了，GTV27/28被換成肥皂劇頻道，想看的節目沒了「鳴呼」！
平鎮王姓、劉姓古姓收視戶說，他們是南桃園老客戶，家人平時喜歡看Discovery頻道，GTV28八大綜合台頻道，突然就被換掉，「實在太過份」。李姓收視戶說，他是南桃園收視2、30年老客戶，想換一家看，「但是南桃園還有哪家可選擇」？
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