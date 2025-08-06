漁網遭風場工作船絞毀 雲林漁民反被告獲判無罪

2020年6月起，因有風力發電開發商無視雲林漁民反對，施工船強行進入海域，造成網具損失，引發漁民抗爭，在經濟部協調下，要求廠商全數理賠，但開發商允能公司事後反控漁民詐欺、強制罪。漁民權益暨環境永續中心指出，法院已於4日判3位漁民無罪，還給漁民清白，也呼籲檢察官勿再上訴，避免浪費司法資源。

漁民權益暨環境永續中心指出，允能公司提起的訴訟，在國際上被稱為「反公眾參與策略訴訟（Strategic Lawsuits Against Public Participation）簡稱SLAPP訴訟，是企業行之有效的工具，與作為被告的人權捍衛者、批評人士進行耗時費力的法律鬥爭，進而鉗制異議。

漁民權益暨環境永續中心說，檢方於2021年2月1日進行搜索，同年9月29日起訴。漁民們的漁場要被插風機，開發前卻未被告知，網子被絞破拿了賠償，卻還要面臨司法追殺， 被上銬逮捕後面對鄰居的異樣眼光，有些人要開刀、有些人要照顧家庭，卻需耗費大量時間跑法院，頻繁開庭無法捕魚也導致收入銳減。以漁民李平順為例，光開庭就將近20次，每次往返法院都是心理和生理的消耗。

漁民權益暨環境永續中心指出，法官了解被告應無罪，但受不了開庭折磨，因此曉諭雙方和解，有些漁民不堪煎熬，選擇接受和解，然而，也有人選擇堅持下去，證明清白。李平順表示「為了漁民尊嚴與團體立場，絕不低頭認罪」，8月4日法院也終於還給被告清白，三位堅持到最後的漁民全部無罪。

漁民權益暨環境永續中心認為，本案起因於允能為了箝制漁民的言論和行動，誤導檢警辦案，漁民無罪的事實在審判中昭然若揭，也呼籲檢察官不要再上訴，避免浪費司法資源，也讓無辜的漁民能盡早回到海上，繼續捕魚。