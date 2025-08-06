護腰讓你站著說話不腰疼！但用錯變「靠腰」 正確選用方式一次看

腰痛好不了？可能跟筋膜發炎、肌肉拉傷、椎間盤退化有關，有些人會吃藥、復健緩解不適，也有人選擇靠護腰來幫忙「撐腰」。台北榮總復健部主治醫師林威廷表示，過度依賴護腰，恐導致肌肉萎縮、流失，要從問題根本下手，必須鍛鍊肌肉力量，並養成正確的姿勢，才能減輕對腰部造成的負荷。

「哎呀，我的腰。」林威廷說，腰痛是脊椎發出的警訊，門診常見腰椎疾患，大多是因為腰椎退化、小面關節症候群、椎間盤突出或椎源性疼痛、肌肉拉傷等問題，不少人年紀輕輕就已經有腰痠痛的經驗，最主要原因是久坐且姿勢不良，腰椎長時間處在過度壓力下，自然老得快。

林威廷指出，長時間久坐、姿勢不良是一大健康問題，容易導致多種身體不適和疾病，「腰痛」首當其衝，其次是肩頸僵硬、血液循環不良等。腰是脊椎傷害的重災區，不少人會自行購買護腰來「撐腰」，看似簡單貼合在腰部，如果尺寸錯、戴錯位置、長時間久戴、太過依賴，想護腰卻出現反效果。

食藥署提醒，護腰屬於第一等級醫療器材，只要正確選購與適當使用護腰，確實能在短期內幫助穩定腰部、緩解疼痛，特別是在急性腰痛發作、術後恢復期，或長時間搬提重物時，護腰就像是腰部的「靠山」。不過，護腰效果並非「戴上就有效」，其保護關鍵在於是否正確選購與適當使用。

食藥署醫療器材及化妝品組科長林修德表示，護具不能隨便買，錯誤選擇及使用方式可能適得其反，甚至延遲康復。購買及使用護腰時，可以參考以下小撇步。

1.挑選時以鬆緊度不影響呼吸且感覺舒適為原則，最合適的鬆緊度以可以半隻手掌插進入。 2.注意使用時間以及使用目的，護腰並非萬靈丹，建議在疼痛加劇或從事可能引起疼痛的動作時才使用。 3.依醫師指示，否則不建議長期穿戴，過度依賴恐導致「靠腰依賴症」上身。 4.休息時應取下護腰，並搭配規律運動，訓練腰部肌肉，增強腰椎周圍肌肉的穩定性，以免腰部肌肉萎縮。 5.穿戴於衣服外層，避免直接接觸皮膚，造成刺激或損傷。

林威廷提醒，護腰的使用是輔以確定診斷或是日常生活，例如手術後的恢復期、椎間盤疾病、壓迫性骨折、搬運重物等。使用時間以「因時制宜」為原則，建議短期使用，且不能當作疼痛的主要治療方式。腰痛是慢性問題，若長期依賴護腰，可能導致核心肌群功能下降，力量逐漸減弱，進一步增加再受傷的風險。